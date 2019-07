Beitragsservice veröffentlicht Jahresbericht 2018 - Meldedatenabgleich sorgt für Beitragsgerechtigkeit (FOTO)

Köln (ots) -- Erträge aus dem Rundfunkbeitrag bleiben 2018 mit rund 8 Mrd.Euro nahezu konstant, Meldedatenabgleich stabilisiert denWohnungsbestand beim Beitragsservice- Urteile von Bundesverfassungsgericht und EuropäischemGerichtshof sorgen für Rechtssicherheit, Befreiung fürNebenwohnungen eine der Herausforderungen im Berichtsjahr- Nutzung der Online-Formulare steigt um knapp 43 %, Website undService-Portal für Unternehmen mit deutlichen Zuwächsen bei denZugriffen- Zahl der Beitragskonten im Mahnverfahren sinkt um fast einFünftel, Anzahl der Maßnahmen im Forderungsmanagement erneutrückläufigDer Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio erzielte2018 Erträge aus dem Rundfunkbeitrag von 8,009 Mrd. Euro. Nach derrückläufigen Entwicklung der vergangenen drei Jahre sind die Erträgedamit erstmals seit 2014 wieder gestiegen. Der Anstieg fiel mit 0,43% jedoch nur minimal aus. Insgesamt 7,858 Mrd. Euro flossen an ARD,ZDF und Deutschlandradio, 151 Mio. Euro erhielten dieLandesmedienanstalten.Während die Zahl der zum Rundfunkbeitrag angemeldetenBetriebsstätten zum Vorjahr um 1,4 % auf 3,9 Mio. zunahm, stieg dieZahl der Wohnungen 2018 auf 39,5 Mio. - ein Plus von 1 %.Gleichzeitig erhöhte sich auch die Zahl der Personen, die aussozialen Gründen von der Rundfunkbeitragspflicht befreit sind:Erstmals mussten 2018 über 3 Mio. Personen keinen Rundfunkbeitragzahlen. Mehr als zwei Drittel aller Befreiten beziehen Sozialgeldoder Arbeitslosengeld II.Zum vierten Mal in Folge rückläufig war die Zahl derBeitragskonten im Mahn- und Vollstreckungsverfahren - sie sank 2018um 17,7 % auf 3,5 Mio. Grund für den erneuten Rückgang ist derAbschluss zahlreicher Klärungsverfahren zu Beitragskonten, die imZuge der Umstellung auf den Rundfunkbeitrag neu angemeldet wordenwaren. Einige der Neuangemeldeten hatten nicht auf dieKlärungsschreiben des Beitragsservice reagiert und waren so insMahnverfahren gerutscht.Deutlich steigern konnte der Beitragsservice die Nutzung seinerOnline-Services. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Aufrufeder Website rundfunkbeitrag.de um fast ein Fünftel (18,5 %) auf 31,7Mio. zu. Die Zugriffe auf die Online-Formulare erhöhten sich um 42,6% auf 2,88 Mio. Fast alle eigeninitiierten Anmeldungen zumRundfunkbeitrag werden mittlerweile online übermittelt. Auch diepositive Resonanz auf das Service-Portal für Unternehmen hältunvermindert an. Die Anzahl der registrierten Nutzer/-innen kletterteauf rund 219.000. Das ist 11 % mehr als im Vorjahr.Für mehr Beitragsgerechtigkeit - Meldedatenabgleich 2018stabilisiert WohnungsbestandHauptgrund für den leichten Anstieg des Wohnungsbestandes beimBeitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio ist der zweitebundesweite Meldedatenabgleich, der am 6. Mai 2018 startete. Zudiesem Stichtag übermittelten die Einwohnermeldeämter die Meldedatenzu allen volljährigen Bürgern/-innen an den Beitragsservice. DerAbgleich soll sicherstellen, dass der Datenbestand desBeitragsservice aktuell bleibt, und für Beitragsgerechtigkeit sorgen.Potenzielle Beitragszahler/-innen, deren Anschrift keiner bereitszum Rundfunkbeitrag angemeldeten Wohnung zugeordnet werden konnte,wurden vom Beitragsservice angeschrieben, um zu klären, ob eineAnmeldung notwendig ist. Bis Ende 2018 verschickte derBeitragsservice insgesamt 3,3 Mio. Klärungsschreiben. Die letztenErstklärungsschreiben wurden im Februar 2019 versandt. Teilten dieAngeschriebenen mit, dass für die jeweilige Wohnung bereits derRundfunkbeitrag gezahlt wird, wurden alle Angaben unverzüglichgelöscht.Bis zum Stichtag 31. Dezember 2018 meldete der Beitragsservice aufdieser Basis rund 600.000 Wohnungen neu zum Rundfunkbeitrag an. Einabschließendes Fazit, insbesondere zu den Ertragsauswirkungen desMeldedatenabgleichs, ist erst möglich, wenn alle Rückmeldungenbearbeitet worden sind. Dies wird voraussichtlich im kommenden Jahrder Fall sein."Nach den bisherigen Ergebnissen kann man jedoch bereits jetztfesthalten, dass es eine Vielzahl an Wohnungen gab, für die ohne denMeldedatenabgleich unberechtigterweise kein Rundfunkbeitrag gezahltworden wäre", erklärt Dr. Stefan Wolf, Geschäftsführer desBeitragsservice. "Insofern wurde die Zielsetzung desMeldedatenabgleichs, für Beitragsgerechtigkeit zu sorgen, erreicht."Bundesverfassungsgericht fordert Befreiungsmöglichkeit fürNebenwohnungen - Beitragsservice sorgt für rasche Umsetzung desUrteilsNeben der Durchführung des bundesweiten Meldedatenabgleichs wardie Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 18. Juli 2018eine der zentralen Herausforderungen des Beitragsservice imBerichtsjahr. Das Gericht hat den Rundfunkbeitrag grundsätzlich fürverfassungsgemäß erklärt. Gleichwohl legte es fest, dass bis zurNeuregelung durch den Gesetzgeber und ab dem Tag derUrteilsverkündung diejenigen Personen auf Antrag von derRundfunkbeitragspflicht für ihre Nebenwohnung zu befreien sind, diebereits nachweislich den Rundfunkbeitrag für ihre Hauptwohnungzahlen.Da der Beitragsservice bis dato keine Informationen zuNebenwohnungen erfasst und gespeichert hatte, bestand nach dem Urteildie dringlichste Aufgabe darin, Systeme und Prozesse entsprechend neuzu gestalten. Zeitnah stellte der Beitragsservice denBeitragszahlern/-innen ein neues Antragsformular bzw. einenOnline-Dialog auf rundfunkbeitrag.de zur Befreiung von derRundfunkbeitragspflicht für Nebenwohnungen zur Verfügung.Bis Ende 2018 gingen insgesamt 233.500 Vorgänge zur Befreiung fürNebenwohnungen beim Beitragsservice ein. Das entspricht einemarbeitstäglichen Aufkommen von rund 2.000 Vorgängen. Bis zum Stichtag31. Dezember konnte bereits gut die Hälfte dieser Vorgänge bearbeitetwerden. Auch wenn sich die Vorgangszahlen seither deutlich reduzierthaben, wird die Bearbeitung der Anträge das Geschäft imBeitragsservice noch in den kommenden Monaten maßgeblich bestimmen."Eine Aussage zur Gesamtzahl an Nebenwohnungen, für die in keinemFall ein Rundfunkbeitrag zu entrichten ist, sowie zu denErtragsauswirkungen ist derzeit auch wegen fehlender Erfahrungswertebzw. amtlicher Daten noch nicht abschließend möglich", so Dr. StefanWolf. Ein klareres Bild werde man in einigen Monaten haben, sobalddas Gros der Vorgänge abgearbeitet sei. Zum 31. Dezember 2018 führteder Beitragsservice rund 19.500 befreite Nebenwohnungen in seinemBestand.ÜBER DEN BEITRAGSSERVICEDer Beitragsservice mit Sitz in Köln ist eine nicht rechtsfähigeVerwaltungsgemeinschaft von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Er ging2013 aus der Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichenRundfunkanstalten (GEZ) hervor, die 1973 gegründet wurde und bis Ende2012 für den Einzug der Rundfunkgebühr zuständig war. DieHauptaufgaben des Beitragsservice sind der Einzug desRundfunkbeitrags und die Verwaltung der rund 46 Mio. privaten undnicht privaten Beitragskonten. Mehr Informationen unterrundfunkbeitrag.de.Pressekontakt:Christian GreuelARD ZDF Deutschlandradio BeitragsserviceKommunikationE-Mail: presse@rundfunkbeitrag.deOriginal-Content von: ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, übermittelt durch news aktuell