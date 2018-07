Beitragsservice stellt Jahresbericht 2017 vor - Meldedatenabgleich 2018 angelaufen (FOTO)

Köln (ots) -Erträge aus dem Rundfunkbeitrag 2017 mit 7,97 Mrd. Euro nahezu stabilauf dem Niveau des Vorjahres, leichte Zuwächse bei Wohnungen undBetriebsstättenOnline-Services weiter ausgebaut, Nutzung des Portalsrundfunkbeitrag.de um ein Drittel gesteigert, telefonischeErreichbarkeit erhöht, Bearbeitungsdauer verkürztStrukturmaßnahmen greifen: Betriebskosten gesenkt, Zahl derMitarbeiterkapazitäten auf deutlich unter 1.000 reduziertMeldedatenabgleich 2018 für mehr Beitragsgerechtigkeit gestartet,Mailing an insgesamt ca. 3,5 Mio. Adressaten angelaufen,Ergebnisprognose Anfang kommenden JahresDer Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio erzielte2017 Erträge aus dem Rundfunkbeitrag in Höhe von 7,97 Mrd. Euro. Miteinem Rückgang von -0,05 % (3,7 Mio. Euro) lagen die Erträge nahezuauf Vorjahresniveau. Insgesamt rund 7,82 Mrd. Euro flossen an ARD,ZDF und Deutschlandradio. 151 Mio. Euro erhielten dieLandesmedienanstalten.Rund 90 % der Beitragserträge stammen aus dem privaten Bereich, wopro Wohnung monatlich 17,50 Euro zu zahlen sind. Gut 39 Mio.Wohnungen waren Ende 2017 beim Beitragsservice gemeldet - ein Plusvon rund 38.000 Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr. 2,76 Mio.Personen waren aus sozialen Gründen vom Rundfunkbeitrag befreit.460.000 zahlten einen ermäßigten Beitrag. Die Anzahl der vomRundfunkbeitrag befreiten Personen sank aufgrund auslaufenderBefreiungen 2017 um 5,8 %. Da die meisten Befreiungen verlängertwerden können und seit vergangenem Jahr auch eine rückwirkendeBefreiung möglich ist, wird die Zahl 2018 voraussichtlich wiederansteigen.Im gewerblichen Bereich richtet sich die Beitragshöhe nach derUnternehmensgröße - also nach der Anzahl der Betriebsstätten, derMitarbeiter und der Kfz. Unternehmen, Institutionen und Einrichtungendes Gemeinwohls beteiligten sich 2017 mit knapp 10 % an derFinanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender. Dieser Anteil istseit vielen Jahren nahezu konstant.Deutlich rückläufig war erneut die Zahl der Beitragskonten imMahnverfahren - sie sank 2017 um 6,8 % auf rund 4,25 Mio.Beitragskonten. "Über 90 % aller Beitragszahler entrichteten ihreRundfunkbeiträge fristgerecht", so Dr. Stefan Wolf, Geschäftsführerdes Beitragsservice. Der Abschluss zahlreicher Klärungsverfahren zuBeitragskonten, die im Zuge der Umstellung auf den Rundfunkbeitragneu angemeldet worden waren, habe zu einem weiteren Rückgang derMahnverfahren geführt. Einige der Neuangemeldeten hatten auf dieSchreiben des Beitragsservice nicht reagiert und waren sovorübergehend ins Mahnverfahren gerutscht.Online-Services ausgebaut, Bearbeitungszeit verkürzt, telefonischeErreichbarkeit gesteigertAuch 2017 baute der Beitragsservice seine Online-Services weiteraus. Nahezu alle Anliegen können Beitragszahler inzwischen einfach,schnell und bequem online erledigen. Der Internetauftrittrundfunkbeitrag.de wurde mit Fokus auf den Service umfassendüberarbeitet und um weitere Funktionen ergänzt. Die Nutzung derOnline-Formulare ist im Ergebnis um fast ein Drittel angestiegen.Neben Bürgerinnen und Bürgern nutzten auch gewerblicheBeitragszahler die Online-Services im vergangenen Jahr verstärkt. ImService-Portal für Unternehmen können sie ihre Daten selbstständigverwalten und Änderungen mitteilen. Die Zahl der aktiven Nutzer hatsich im Berichtsjahr noch einmal verdoppelt - auf über 200.000.Durch den konsequenten Ausbau automatisierterVerarbeitungsprozesse konnte die Bearbeitungszeit von schriftlichenVorgängen im Berichtsjahr deutlich verkürzt werden. Zwei von dreiAnfragen werden inzwischen automatisch verarbeitet. Auch dietelefonische Erreichbarkeit des Beitragsservice hat sich noch einmalverbessert. 2017 lag sie bei durchschnittlich 95 %.Die zunehmende Automatisierung und die Optimierung derArbeitsprozesse wirkten sich auch positiv auf die Entwicklung derBetriebskosten aus. Der Beitragsservice reduzierte seine Aufwendungenim Berichtsjahr um 3,16 Mio. Euro auf knapp 165,7 Mio. Gleichzeitigsank erneut auch der Personalbestand (-35 Mitarbeiterkapazitäten).Seit der Umstellung von der Gebühr auf den Beitrag ist derPersonalbestand um insgesamt 309 auf nunmehr rund 975Mitarbeiterkapazitäten reduziert worden.Für mehr Beitragsgerechtigkeit - Der Meldedatenabgleich 2018 hatbegonnenIm sechsten Jahr nach der Umstellung auf den Rundfunkbeitraggleicht der Beitragsservice auf gesetzlicher Grundlage erneut seineBestandsdaten mit den Daten der Einwohnermeldeämter zu allenvolljährigen Bürgerinnen und Bürgern ab. Lässt sich eine volljährigePerson keiner bereits beim Beitragsservice angemeldeten Wohnungzuordnen, wird per Brief erfragt, ob eine Anmeldung notwendig ist. Sosoll geklärt werden, für welche Wohnungen bislang keinRundfunkbeitrag entrichtet wird. Durch den Abgleich wirdsichergestellt, dass der Datenbestand des Beitragsservice aktuellbleibt und sich auch künftig alle Bürgerinnen und Bürger gemeinsam ander Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beteiligen.Die ersten der prognostiziert rund 3,5 Mio. Klärungsschreibenwerden seit Juli versendet. Die Schreiben enthalten die Bitte, denbeigefügten Antwortbogen innerhalb von zwei Wochen auszufüllen undzurückzusenden bzw. online unter rundfunkbeitrag.de zu beantworten."Angeschriebene sollen unbedingt auf die Schreiben desBeitragsservice reagieren und mitteilen, ob bereits jemand denRundfunkbeitrag für die eigene Wohnung bezahlt", betontGeschäftsführer Dr. Stefan Wolf. Um die Beitragspflicht zu klären,sei der Beitragsservice auf die Mithilfe der Angeschriebenenangewiesen - auch um zu verhindern, dass es zu unnötigenBeitragsbescheiden und Mahnmaßnahmen kommt.Der Abgleich der Meldedaten und der Versand der Klärungsschreibenwird voraussichtlich Anfang 2019 abgeschlossen sein. Eine erstePrognose zur Ertragswirkung des Meldedatenabgleichs wird derBeitragsservice dann im kommenden Frühjahr vornehmen. Nach Abschlussdes Abgleichs findet eine Evaluation durch die zuständigenBundesländer statt.Über den BeitragsserviceDer Beitragsservice mit Sitz in Köln ist eine nicht rechtsfähigeVerwaltungsgemeinschaft von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Er ging2013 aus der Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichenRundfunkanstalten (GEZ) hervor, die 1973 gegründet wurde und bis Ende2012 für den Einzug der Rundfunkgebühr zuständig war. 