Beitragsservice baut Internetservice weiter aus: Neues Online-Formular zum Wegfall von Befreiungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen (FOTO)

Köln (ots) -* Endet eine Befreiungs- oder Ermäßigungsvoraussetzung nach § 4RBStV vorzeitig, können Beitragskontoinhaber dies dem Beitragsserviceab sofort mithilfe eines neuen Online-Formulars mitteilen.* Der Beitragsservice empfiehlt eine frühzeitige Rückmeldung,sobald eine Befreiungs- oder Ermäßigungsvoraussetzung vorzeitigwegfällt, um eventuelle Nachforderungen zu vermeiden.Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio baut seinServiceangebot im Internet weiter aus. Das Unternehmen reagiert damitauf die steigende Nachfrage der Beitragszahlenden, ihre Anliegenonline zu erledigen. Ab sofort können Personen, bei denen dieVoraussetzungen für eine Befreiung von der Rundfunkbeitragspflichtbzw. für die Zahlung eines ermäßigten Rundfunkbeitrags nach § 4Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) vorzeitig wegfallen, dies demBeitragsservice schnell und einfach mithilfe eines neuenOnline-Formulars mitteilen. Es kann direkt auf der Internetseiterundfunkbeitrag.de abgerufen und ausgefüllt werden. Bürgerinnen undBürger haben die Möglichkeit, dem Beitragsservice mitzuteilen, wanndie Befreiungs- bzw. Ermäßigungsvoraussetzung endet und können eineAngabe über die gewünschte Zahlweise machen. Hierzu wird die9-stellige Beitragsnummer benötigt. Der Rundfunkbeitrag ist dannwieder ab dem Ersten des Folgemonats (voll) zu entrichten, in dem dieBefreiungs- bzw. Ermäßigungsvoraussetzung nicht mehr vorliegt.Gesonderte Nachweise in Papierform sind darüber hinaus nichterforderlich.Damit Beitragszahlende bequem zum Formular gelangen, ist dieses -wie die meisten Inhalte auf den Internetseiten des Beitragsservice -mit einem Webcode versehen. Dabei handelt es sich umBuchstaben-Zahlen-Kombinationen, die per Eingabe in die Suchmaske aufrundfunkbeitrag.de direkt zu bestimmten Informationen oderServiceangeboten führen. Der Webcode für das neue Online-Formular zumWegfall von Befreiungs- und Ermäßigungsvoraussetzungen lautet BF09.Er wird den Beitragszahlenden bereits mit dem Befreiungs- bzw.Ermäßigungsbescheid mitgeteilt.Beitragszahlenden, bei denen die Befreiungs- bzw.Ermäßigungsvoraussetzung vorzeitig wegfallen, empfiehlt derBeitragsservice eine baldige Rückmeldung, um eventuelleNachforderungen zu vermeiden. Am besten geht das über das neueOnline-Formular. Eine Übersicht der Befreiungs- undErmäßigungsvoraussetzungen hat der Beitragsservice auf seinenInternetseiten veröffentlicht.ÜBER DEN BEITRAGSSERVICEDer Beitragsservice mit Sitz in Köln ist eine nicht rechtsfähigeVerwaltungsgemeinschaft von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Er ging2013 aus der Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichenRundfunkanstalten (GEZ) hervor, die 1973 gegründet wurde und bis Ende2012 für den Einzug der Rundfunkgebühr zuständig war. DieHauptaufgaben des Beitragsservice sind der Einzug desRundfunkbeitrags und die Verwaltung der rund 45,8 Mio. privaten undnicht privaten Beitragskonten. Mehr Informationen unterrundfunkbeitrag.de.Pressekontakt:Dennis SponholzARD ZDF Deutschlandradio BeitragsserviceKommunikationE-Mail: presse@rundfunkbeitrag.deOriginal-Content von: ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, übermittelt durch news aktuell