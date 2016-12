Beitragssatz der BKK Mobil Oil bleibt stabil bei 15,7%

München (ots) - Die BKK Mobil Oil hält 2017 an ihrer Strategiefest, umfassende Leistungen zu einem attraktiven Beitragssatzanzubieten: Mit dem stabil bleibenden Zusatzbeitrag von 1,1%profitieren die Mitglieder der BKK Mobil Oil weiterhin von günstigenKosten für eine umfassende Gesundheitsversorgung. Trotz dersteigenden Ausgaben im Krankenhausbereich, den höheren Kosten zurEntlohnung der niedergelassenen Ärzte und wachsenden Ausgaben fürArzneimittel verzichtet die Betriebskrankenkasse Mobil Oil zumJahreswechsel auf eine Anpassung des individuellen Zusatzbeitrags."Wir wollen unseren Versicherten ein optimalesPreis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Mit einem Beitragssatz von15,7%, also einem Zusatzbeitrag von weiterhin 1,1% und unseremumfassenden Leistungsangebot sind wir auch 2017 eine derattraktivsten Kassen am bundesweiten Markt", erklärt Mario Heise,Vorstandsvorsitzender der BKK Mobil Oil.BKK Mobil Oil größte BetriebskrankenkasseStabilität auf der Beitragsebene, Anstieg in derVersichertenentwicklung: Aktuell sind 1.089.555 Millionen Menschenbei der BKK Mobil Oil versichert. 784.058 davon sind beitragszahlendeMitglieder (Stand Dezember 2016). Nach Versicherten ist die BKK Mobildamit seit November 2016 die größte BetriebskrankenkasseDeutschlands. "Die positive Entwicklung des abgelaufenenGeschäftsjahrs bestätigt uns in unserem Selbstanspruch, eine moderneKrankenkasse mit hohem Leistungs- und Serviceangebot für unsereVersicherten zu sein", so Heise abschließend.Die Betriebskrankenkasse Mobil Oil auf einen Blick:Mit über 1 Million Versicherten gehört die BetriebskrankenkasseMobil Oil heute zu den Top 20 im System der gesetzlichenKrankenversicherung in Deutschland. Ihre Kunden profitieren von einerTÜV-geprüften "Direkt-Service-Garantie" und einem umfangreichenLeistungsangebot, für das die Betriebskrankenkasse Mobil Oil mehrfachausgezeichnet wurde - unter anderem als "Top-Krankenkasse fürAnspruchsvolle" und "Top-Krankenkasse für Sportler". Persönlichbetreut werden die Versicherten in den Geschäftsstellen Celle,Hamburg, München und Neu-Isenburg. Weitere Informationen zurBetriebskrankenkasse Mobil Oil unter www.bkk-mobil-oil.de.Pressekontakt:BKK Mobil Oil PressestelleTelefon: 040 3002-11423E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.deOriginal-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuell