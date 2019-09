Beitragsrückerstattung - Debeka-Versicherte erhalten 273 Millionen Euro zurück

Koblenz (ots) - Die Debeka Krankenversicherung zahlt in diesenTagen 273 Millionen Euro an ihre Versicherten zurück, die für dasKalenderjahr 2018 keine Leistungen in Anspruch genommen haben. Mitder sogenannten Beitragsrückerstattung bekommen über 400.000Mitglieder der Debeka einen Teil ihrer gezahlten Beiträge zurück. Dergrößte private Krankenversicherer in Deutschland erstattet bis zudrei Monatsbeiträge, Versicherte in der Ausbildung erhalten sechsMonatsbeiträge zurück."Als genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein aufGegenseitigkeit stehen die Versicherten im Fokus unseres Handelns undGewinne fließen ausschließlich an sie zurück. Ein Beispiel dafür istdie hohe Beitragsrückerstattung", erklärt Thomas Brahm,Vorstandsvorsitzender der Debeka. "Wenn unsere Mitgliederkostenbewusst handeln und kleinere Rechnungen aus eigener Taschezahlen, kommt das nicht nur ihnen selbst, sondern auch derVersichertengemeinschaft zugute. Das ist ein schönes Beispiel fürSolidarität in der Privaten Krankenversicherung."Zur Debeka Krankenversicherung:Die im Jahr 1905 gegründete Debeka ist mit jährlichenBeitragseinnahmen von über sechs Milliarden Euro die größte privateKrankenversicherung in Deutschland. Als genossenschaftlich geprägterVersicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ist sie ausschließlichden Interessen ihrer Kunden verpflichtet, die durch VertragsabschlussMitglieder des Vereins werden. Insgesamt betreut die DebekaKrankenversicherung fast fünf Millionen Mitglieder, darunter 2,4Millionen ausschließlich privat Versicherte. Damit ist mehr als jedervierte Privatpatient in Deutschland Debeka-Mitglied. Das Unternehmenwird von Analysten regelmäßig mit Bestnoten bewertet: Seit 19 Jahrenerhält es von Versicherungsanalysten des map-reports die Höchstnotefür "hervorragende Leistungen". Auch die Ratingagentur Assekurataverleiht der Debeka Krankenversicherung seit 2008 das höchstmöglicheRating "exzellent (A++)"Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Krankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail presse@debeka.deInternet www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell