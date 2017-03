Beitragsgelder gehören in die Patientenversorgung

Berlin (ots) - Berlin, 07.03.2017 - Zu dem vomBundesgesundheitsministerium veröffentlichten vorläufigenFinanzergebnis der gesetzlichen Krankenversicherung des Jahres 2016erklärt Bundesärztekammer-Präsident Prof. Dr. Frank UlrichMontgomery: "Viele Versicherte fragen sich zu Recht, warum ein großerTeil ihrer Beitragsgelder nicht in der Patientenversorgung ankommt.Da bunkern die Krankenkassen mehr 25 Milliarden Euro Überschüsse,obwohl für die dringend notwendige Neuausrichtung unseresGesundheitswesens an allen Ecken und Enden das Geld fehlt. VieleMenschen finden in ihrem Ort keinen Arzt mehr oder müssenkilometerweit fahren. Die Krankenkassenfunktionäre horten Milliarden,fordern aber zum Sparen und zu Klinikschließungen auf. Und das,während bei der jüngsten Grippewelle Patienten sogar auf den Flurenuntergebracht werden mussten. Vor diesem Hintergrund ist es einfachnicht vermittelbar, dass die Krankenkassenfunktionäre auf dem Geldder Versicherten sitzen oder es für interne Bürokratie verplempern.Nach der neuesten Statistik liegen die Nettoverwaltungskosten derKassen bereits einen Prozent über den Ausgaben für Hilfsmittel. Sokann es nicht weitergehen. Gegen eine vernünftig bemessene Notreserveist nichts einzuwenden. Krankenkassen sind aber keine Sparkassen.Ihre gesetzliche Aufgabe ist es, ausreichend Mittel zur Verfügung zustellen, um die Gesundheit der Versicherten zu erhalten,wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. Dazugehört auch, den weiteren Ausbau sektorenübergreifender Strukturenfinanziell zu unterstützen. Die Kassenfunktionäre sollten von ihrenBilanzen aufschauen und einen Blick in unsere Notfallambulanzen und-praxen werfen. Dort haben sich die Patientenzahlen in den letztenzehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Kolleginnen und Kollegenarbeiten am Limit und fordern zu Recht bessere sektorenübergreifendeStrukturen. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen sind hierfürzwischen 700 Millionen und einer Milliarde Euro notwendig. Das Geldwäre gut angelegt."Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundes?rztekammer, übermittelt durch news aktuell