Beitragserhöhung der PKV 2019 und kostenloser Tarifwechsel

Die Beitragsanpassungen in der privatenKrankenversicherung PKV im Jahr 2019 fallen etwas moderater aus alsin den letzten Jahren. In vielen Tarifen sind die gesunkenen Zinsenfür die Altersrückstellungen bereits einkalkuliert. Dennoch ist dasBeitragsniveau insgesamt zu hoch, der Höchstbeitrag der gesetzlichenKassen GKV beträgt ab dem 01.01.2019 stolze 856 EURO. An diesemBetrag orientieren sich, alleine schon durch den Arbeitgeberzuschuss(ab 2019 wieder die Hälfte, also 350,- plus die halbePflegepflichtversicherung), auch die Beiträge der PKV-Versicherten.Besonders in Relation zu den Beiträgen der Rentenversicherung, fälltder steile Anstieg der Krankenversicherungsbeiträge auf. Wurde dieRentenversicherung in den letzten Jahrzehnten um das 7fache teurer,so kletterten die GKV- und PKV-Beiträge um das 15fache. Mit oder ohneBeitragserhöhung - es besteht Handlungsbedarf. PKV-Kunden können ihreBeiträge gem. § 204 VVG durch Tarifoptimierung und Tarifwechselregulieren. Im Weg steht nur noch der Tarifdschungel der privatenKrankenversicherungen.Bisex, Unisex, geschlossen, verkaufsoffen, Gesundheitsprüfung undMehrleistungsausschluss sind nur ein paar der Stichworte beimPKV-Tarifwechsel. Beratung tut Not. Diese Beratung muss aber zu 100 %kostenlos sein. In ihrem Jahrbuch 2018 hat die Stiftung WarentestFinanztest zuletzt über den Tarifwechsel § 204 VVG berichtet. Wiedermit dabei war die hc consulting AG (www.hcconsultingag.de).Die hc consulting AG als PKV-Maklerexperte aus Köln ist derMarktführer in der zu 100 % kostenlosen und vollumfänglichen Beratungzu Tarifoptimierung und Tarifwechsel in der bestehenden PKV. Alleerworbenen Rechte wie die Altersrückstellungen bleiben erhalten. DieHöhe der Beitragsersparnis nach einem Tarifwechsel ist individuellunterschiedlich, macht aber einen Unterschied.Diese Versicherungen nehmen teil:Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, BayrischeVersicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV,Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein,Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, UKV, uniVersa