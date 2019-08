Beitragsatlas Kfz-Versicherung: Hier zahlen Autofahrer besonders viel (FOTO)

München (ots) -Kfz-Vollkaskoversicherung in Berlin, Hamburg, München und Augsburgam teuersten / Günstige Beiträge in vielen Regionen im Norden undOsten Deutschlands CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund umdie Kfz-VersicherungBerlin, Hamburg, München und Augsburg sind deutschlandweit dieteuersten Pflaster für Autofahrer - zumindest was die Beiträge zurKfz-Vollkaskoversicherung betrifft. Der Rundumschutz für den Pkwkostet dort bis zu 38 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt und biszu 67 Prozent mehr als in sehr günstigen Regionen.Das zeigen Beispielberechnungen für über 8.000 Postleitzahlgebietein der gesamten Bundesrebublik.*Der Süden Bayerns gehört generell zu den teuren Regionen in derKfz-Vollkasko. Dasselbe gilt für alle deutschen Metropolen und vieleGroßstädte, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Besonders viel kostetdie Kfz-Vollkaskoversicherung zum Beispiel auch in Köln, Essen undNürnberg sowie vielen bayerischen Landkreisen südlich von München.Vergleichsweise günstig ist der Versicherungsschutz für den Pkwdagegen in vielen Regionen Nord- und Ostdeutschlands. In einigenGemeinden Ostfrieslands etwa ist bis zu 17 Prozent weniger Beitragfällig als im Bundesdurchschnitt. Sehr wenig zahlen auch Autofahrerin Nordthüringen, dem südlichen Teil Brandenburgs und quasi ganzMecklenburg-Vorpommern.Ein Grund für die Unterschiede sind die regionalenSchadenstatistiken. "Viele Großstädte sind in hohe Regionalklasseneingestuft", sagt Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung beiCHECK24. "Berlin etwa hat in der Kfz-Haftpflicht- undVollkaskoversicherung jeweils den höchsten Wert. Je höher dieEinstufung, desto teurer in der Regel die Kfz-Versicherung."Die Regionalklasse bzw. der Wohnort ist aber nur eines von über 50Tarifmerkmalen, das über die Höhe der Kfz-Versicherung entscheidet.Daneben ist zum Beispiel von Bedeutung, wer das Auto fährt, wie hochdie jährliche Fahrleistung ist und in welche Typklasse das Autoeingestuft ist.Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von318 Mio. Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonKfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahresinsgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie derWIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts fürInfrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**Verbraucher, die Fragen zu ihrer Kfz-Versicherung haben, erhaltenbei über 300 CHECK24-Versicherungsexperten an sieben Tagen die Wocheeine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. In Ihrempersönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihreVersicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie dieseabgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis-und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfachoptimieren und gleichzeitig sparen.*Beispielberechnungen auf Basis aller zum Betrachtungszeitpunkt imCHECK24-Kfz-Versicherungvergleich berechenbaren Tarife jePostleitzahlgebiet, Stand: August 2019; Darstellung als Index =Durchschnittsbeitrag je Postleitzahl / Durchschnittbeitrag allerPostleitzahlgebiete; weitere Informationen zum verwendetenBeispielprofil hier einsehbar: http://ots.de/LMnhtQ**WIK-Consult(http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf)Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell