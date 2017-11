Beitragsanpassungen Private Krankenversicherung: Was Sie 2018 erwartet und was Sie tun können

Stralsund (ots) - Mit dem Monat November beginnt die trübe unddunkle Jahreszeit. Trübe Aussichten erwarten auch viele Versichertemit den private Krankenversicherungen (PKV) Beitragsanpassungen für2018. So manch einer wird wohl erschaudern, wenn er von bis zu 38Prozent Erhöhung liest. Was privat Krankenversicherte dagegen tunkönnen, darüber informiert die Krankenkassen-Zentrale ausführlich aufihrem Portal unterwww.krankenkassenzentrale.de/wiki/beitragsanpassung.PKV: Warum es 2018 vielfach zu Beitragserhöhungen kommtSeit einigen Jahren schon stecken die privatenKrankenversicherungen in der Bredouille: Die rigoroseNiedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgt für sogeringe Zinsen, dass die von den Versicherungsgesellschaften amKapitalmarkt angelegten Gelder meist weniger Gewinne erzielen. Aberauch eine sich verändernde Altersstruktur und steigende Kosten dermodernen Medizin tragen zu Beitragserhöhungen für PKV-Versichertebei.Private Krankenversicherungen: Wer 2018 Beiträge anpasstBesonders junge Neukunden im Tarif Vital300-U der Axa scheinenbetroffen: Laut der Gewa-Comp GmbH zahlen sie 2018 bis zu 38 Prozentmehr als noch 2017. Auch andere Tarife werden teurer, insgesamtbeträgt der durchschnittliche Beitragsanstieg etwa 11,93 Prozent.Auch wenn Zahlen für Axa-Bestandskunden bisher nicht veröffentlichtsind, wird in den meisten Vollversicherungstarifen mit Erhöhungengerechnet.Auch neue Barmenia-Kunden müssen u.a. im Tarif expert+ mitsteigenden Prämien rechnen, ebenso teilweise Versicherte imBestandstarif VC-Familie. Die Hallesche verlangt nach neuestenGewa-Comp-Daten von Neukunden durchschnittlich 4,04 Prozent mehr: Fürältere Neu-Versicherte heißt das konkret bis zu 14 Prozent mehr imTarif NK.4. Eine immerhin noch 10-prozentige Erhöhung erwartetangehende oder junge Ärzte im Tarif MAS.3. Wer wiederholtBeitragserhöhungen zu verkraften hat, kann unterwww.krankenkassenzentrale.de/wiki/private-krankenversicherung-wechselprüfen, ob ein Tarifwechsel oder Anbieterwechsel in Frage kommt.Zahlreiche Kunden können bis Ende 2018 immerhin Beitragsgarantienerwarten. Betroffen sind u.a. etliche Tarife für Bestands- undNeukunden der Versicherer Signal Iduna, uniVersa und Deutscher Ring.Die Alte Oldenburger, BBKK, UKV und Württembergische verzichten indesausschließlich bei neuen Kunden auf höhere Prämien. Vereinzeltprofitieren Bestandskunden sogar von Beitragssenkungen: Dies betrifftu.a. einige Purisma-Max-Tarife der Continentale.Die beste PKV 2018 im Test: Ein Vergleich der TestsiegerViele renommierte Testinstitute untersuchen Service, Qualität undFinanzkraft von privaten Krankenversicherungen. Aufgrund derKomplexität und Fülle der Tarif-Optionen ist es nicht leicht, einegünstige und zugleich leistungsfähige private Krankenversicherung zufinden. Einen umfangreichen Test mit Vergleich der Top-Anbieterbietet die Krankenkassen-Zentrale aufwww.krankenkassenzentrale.de/test/private-krankenversicherungen.Über die Krankenkassen-ZentraleKrankenkassenzentrale.de ist eine zentrale Anlaufstelle fürGesundheit, Ernährung, Krankenkassen, Versicherungen, Vorsorge unddiverse Gesundheitsservices.www.krankenkassenzentrale.dePressekontakt:Krankenkassen-ZentraleFrau Kirsten Tribe03831-2356025email:presseportal@krankenkassenzentrale.deOriginal-Content von: Krankenkassenzentrale, übermittelt durch news aktuell