Beiträge gesucht für das kommmitmensch Film & Mediafestival der A+A / Kommmitmensch und A+A laden ein: Film, Video oder Blog einreichen und gewinnen

Berlin (ots) - Die aktuelle Präventionskampagne kommmitmensch derBerufsgenossenschaften und Unfallkassen ruft gemeinsam mit der A+A2019 dazu auf, sich mit eigenen Beiträgen am kommmitmensch Film &Mediafestival der A+A 2019 zu beteiligen. Das Festival schafft einForum für Medien- und Filmproduktionen zu Themen der Sicherheit undGesundheit bei der Arbeit. Einsendeschluss ist der 30. Juli 2019.Bewerbungsunterlagen gibt es auf www.kommmitmensch.de.Vor allem Unternehmen sind eingeladen, eigene Videos undMedienproduktionen in vier Kategorien einzureichen. Besondersansprechen möchte die Ausschreibung auch junge Menschen, denn mehrereKategorien bieten ihnen besondere Chancen. In vier Kategorien könnenFilme, Videos oder andere Medienformate eingereicht werden:- Dein Blick - für Schüler, Schülerinnen sowie Auszubildende ausallen Bereichen- Mit Sicherheit Kunst - für Filmschaffende und Studierende anFilm und Medienhochschulen- Fokus Betrieb - Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit imUnternehmen und im öffentlichen Dienst, besonderer Fokus: kleineund mittelständische Betriebe- A+A-Sonderpreis für die Aussteller der A+A: Hauptsache sicher -Industriefilme zu den Themen: persönlicher Schutz sowiebetriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit"Ziel des Festivals ist es, mit den Mitteln des Films der VisionZero näher zu kommen: einer Welt ohne Arbeitsunfälle undarbeitsbedingte Erkrankungen", sagt der Kommunikationschef derDeutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Gregor Doepke. "DerWettbewerb wird Filme aller Genres umfassen. Ob Dokumentation, Spotsfür TV/Kino/online, Kunstfilm, Thriller, Komödie, Animation oderbewegtes Bild in den sozialen Medien." Eine mehrköpfige Jury werdedann unter allen Einsendungen die besten Filme auswählen. "VisuelleMedien können dabei helfen, die Menschen für sicheres und gesundesArbeiten zu sensibilisieren. Aus diesem Grund richten wir gemeinsammit der DGUV das Film- und Medienfestival der A+A aus. DieMessebesucher erhalten hier wesentliche Impulse für ihre beruflichePraxis", sagt Birgit Horn, Direktorin der A+A.Ausgezeichnet und prämiert werden die Gewinnerinnen und Gewinneram 7. November 2019 in Düsseldorf im Messekino in der Halle 10, woauch die prämierten Filme gezeigt werden. Auf die Siegerinnen undSieger warten Sachpreise zum Thema Film oder die Reise zumInternationalen Media Festival für Prävention in Toronto 2020.Das Festival bietet aber noch mehr: In der Film- undMedienwerkstatt erfährt man, wie das Medium Film im eigenen Betriebpräventiv eingesetzt werden kann und wie man den eigenen kleinenPräventionsfilm für den eigenen Betrieb dreht. Teil des Festivalswird auch der "Prevention Slam" der Bundesarbeitsgemeinschaft fürSicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Basi) sein. Er holtStudierende der Fachrichtungen, die sich mit Sicherheit undGesundheit in der Arbeitswelt befassen, unter dem Motto "GesundeArbeit heißt für mich...", auf die Bühne.Unterstützt wird das Festival von der Mediathek für Arbeitsschutzund Gesundheitsförderung www.arbeitsschutzfilm.de, der MesseDüsseldorf, dem Internationalen Media Festival für Prävention (IMFP)und der Basi. Jetzt bewerben!Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011414presse@dguv.dewww.dguv.deOriginal-Content von: Präventionskampagne kommmitmensch, übermittelt durch news aktuell