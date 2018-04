Beispielhaft sicher: Smart Lock von Nuki erhält AV-Sicherheitszertifikat (FOTO)

Graz (ots) -Als erstes smartes Türschloss wird Nuki als "Safe Smart HomeProduct" ausgezeichnetGDer führende Anbieter von nachrüstbaren, smarten Zutrittslösungenin Europa übernimmt auch im Bereich Sicherheit eine Vorreiterrolle.So hat das Grazer Unternehmen seine Nuki Combo, bestehend aus SmartLock und Bridge, vom AV-TEST Institut umfangreich prüfen lassen undden Test in allen Bereichen erfolgreich bestanden. Das Einhaltenaller Sicherheitsanforderungen anhand des aktuellen Testkatalogsbestätigt das AV-TEST-Siegel "Tested Smart Home Product"."Der Wunsch nach verifizierter Sicherheit ist bei einem Türschlossbesonders hoch", sagt Martin Pansy, Gründer und Geschäftsführer vonNuki Home Solutions. "Das Sicherheitsthema stand bei unsererProduktentwicklung daher von Anfang an im Fokus. Wir freuen wir unssehr über eine erneute objektive Bestätigung unserer hohenSecurity-Skills durch das AV-Test Zertifikat."Das AV-TEST Institut mit Hauptsitz in Magdeburg ist ein weltweitführender, unabhängiger Anbieter im Bereich IT-Sicherheit undAntiviren-Forschung. Neben der Nuki Combo und Nuki App haben dieSicherheits-Experten auch den zugehörigen Alexa Custom Skill fürAmazon Echo geprüft. In allen Punkten konnte Nuki die Testerüberzeugen."Nuki beweist, dass gut durchdachte Sicherheit dieBenutzerfreundlichkeit eines Smart-Home-Produkts nicht einschränkenmuss", sagt Maik Morgenstern, CTO des AV-TEST Instituts. "DasErgebnis zeigt deutlich, dass Sicherheit bei der Produktentwicklungvon Anfang an eine entscheidende Rolle spielte - das istbeispielhaft."Die Analyse-Ergebnisse im EinzelnenDie Untersuchung bestätigte die sichere Kommunikation sowohl lokalals auch online. Beim Aufruf des Nuki Smart Locks mit Bluetooth LEüber die App ist der Zugriff Ende-zu-Ende verschlüsselt und wirksamgegen Replay-Angriffe geschützt. Bei Verwendung der App über denEinladungscode wird für die Verbindung ein Administrations-PINdefiniert, der eingegeben werden muss. Um sich noch mehr zu schützen,kann die Kopplungsmethode per Button in der App deaktiviert werden.Die Nuki Bridge ermöglicht den Fernzugriff auf das smarteTürschloss per App und Web. Die Verbindung zum Schloss wird über denHerstellerserver und die Nuki Bridge hergestellt. EineEnde-zu-Ende-Verschlüsselung, bei der nur Absender und EmpfängerZugriff auf gesendete Daten haben, sorgt auch hier für entsprechendeSicherheit.Verbindungen zwischen App und Server sind über TLS 1.2verschlüsselt, die Verbindungen zwischen Server und Bridge über TLS1.1. Beide Verbindungen sind gegen Man-in-the-Middle-Angriffegerüstet, da neben der TLS-basierten Verschlüsselung auch CertificatePinning verwendet wird, d.h. bei unbekannten Zertifikaten wird dieKommunikation direkt abgebrochen.Die Analyse bestätigte zudem die Sicherheit der App. So zeigtesich, dass keine offensichtlichen oder kritischen Sicherheitslückenbei der Implementierung sicherheitsrelevanter Funktionen wie Pairing,Authentifizierung und Verschlüsselung bestehen. Auch gibt es keinenHinweis auf eine ungeschützte oder anfällige Speicherung sensiblerDaten auf dem Smartphone, die potentielle Angreifer für eineManipulation nutzen könnten.Beim Test der Amazon Alexa Skills bestätigte sich erneut dasdurchdachte Sicherheitskonzept von Nuki. Wie beim Web-Zugang mit derNuki-App ist hier eine Sicherheitseingabe erforderlich, um dasSchloss zu öffnen.Vorbildlicher Schutz der PrivatsphäreDie Datenschutzerklärung wurde als leicht verständlich gelobt.Zudem wurde positiv hervorgehoben, dass keine Daten an Dritteweitergegeben werden. Das Löschen des Nuki-Web-Accounts ist direkt inNuki Web möglich, außerdem können hier auch einzelne Smart-Locks vomAccount entfernt werden.Das detaillierte Testergebnis kann unterhttps://nuki.io/de/?p=69567 nachgelesen werden. DetaillierteInformation zum Sicherheitskonzept von Nuki und bereits erhaltenenAuszeichnungen rund um das Thema Sicherheit finden Sie unterwww.nuki.io/de/blogÜber Nuki Home SolutionsNuki Home Solutions ist führender Anbieter von nachrüstbaren,smarten Zutrittslösungen in Europa. Das Unternehmen hat sich zum Zielgesetzt, bestehende Türschlösser intelligent zu machen und dadurchden physischen Schlüssel zu ersetzen. Zum aktuellen Produktportfoliogehören die Nuki Combo, bestehend aus Nuki Smart Lock und Nuki Bridgesowie die Nuki Box - eine Nachrüstlösung für Mehrfamilienhäuser. NukiHome Solutions wurde 2014 in Graz durch Up to Eleven gegründet.Geschäftsführer von Nuki Home Solutions ist Martin Pansy. WeitereInfos unter https://nuki.io/de/Pressekontakt:Profil MarketingFlorian RienerPublic RelationsTel: + 49 (0) 531 387 33 18E-Mail: f.riener@profil-marketing.comOriginal-Content von: Nuki Home Solutions, übermittelt durch news aktuell