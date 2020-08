Beirut war Katastrophe mit Ansage / Hilfe muss Zivilgesellschaft stärken

Frankfurt/Main (ots) - Die Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international bezeichnet die Explosion in Beirut als "Katastrophe mit Ansage". "Die Verantwortungslosigkeit der politischen Eliten ist seit langem Gegenstand von Kritik und Protest. Vor den Massenprotesten im Herbst 2019 hatten Brände das Land erschüttert und massive Versäumnisse bei der Ausstattung von Feuerwehr und Katastrophenschutz offengelegt. Das einstige Bankenzentrum des Nahen Ostens ist zu einem politischen Albtraum geworden, in dem die Bevölkerung den Machtinteressen der herrschenden Eliten schutzlos ausgeliefert ist. Die libanesische Demokratiebewegung hatte Recht: Das herrschende politische System bedroht Leib und Leben der Bevölkerung. Die jahrelange, unsachgemäße Lagerung von mehreren Tausend Tonnen explosiver Stoffe direkt in Beiruts Innenstadt sind ein Verbrechen, dem nun unzählige Menschen zum Opfer gefallen sind ", so Till Küster, Nahost-Koordinator bei medico international."Die jetzt anlaufende humanitäre Hilfe muss daher die zahlreichen zivilgesellschaftlichen Akteure unterstützen, die sich im Libanon für eine echte Demokratisierung einsetzen. Hilfsgelder müssen direkt an lokal verankerte Initiativen gehen. Ihr Wissen und ihre Unbestechlichkeit sind jetzt zentral, um zu verhindern, dass der Hilfseinsatz zum nächsten Selbstbedienungsladen für die Eliten wird."Die humanitäre Katastrophe in Beirut sollte aber auch ein Weckruf an die Internationale Gemeinschaft sein: Spätestens seit Dienstag stehe der Libanon vor dem völligen Kollaps. "Falls das passiert, wäre der Libanon ein weiterer Staat im Nahen Osten, der nicht nur zahlungsunfähig ist, sondern in dem die öffentliche Ordnung zusammenbricht. Die Auswirkungen auf die Region würden enorm sein", so Küster.medico arbeitet seit Jahrzehnten mit libanesischen Partnerorganisationen und unterstützt sie jetzt bei Notmaßnahmen in Beirut. AMEL, eine der wichtigsten Gesundheitsorganisationen des Landes und langjähriger medico-Partner, betreibt mit medicos Unterstützung mehrere Gesundheitszentren in den südlichen Stadtvierteln Bourj el Barajneh, Hay el Sollom, und Haret Hreik. Dort werden Verletzte versorgt und an Krankenhäuser vermittelt.Hinweis für Redaktionen:medico hat einen Spendenaufruf für die Nothilfe der libanesischen Partnerorganisationen gestartet. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Website.Für Nachfragen und Interviewwünsche:Till Küster, Nahost-Koordinator +49 (0)160 20 95 462 kuester@medico.deMario Neumann, Pressereferent +49 (0)179 88 78 538 neumann@medico.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14079/4672299 OTS: medico internationalOriginal-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell