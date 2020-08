Beirut: schwierige Versorgung der Verletzten - Kliniken überlastet

München (ots) - Die Lage in Beirut ist weiterhin dramatisch: überfüllte Krankenhäuser, Hunderte Verletzte, enormer Bedarf an Reha-Behandlungen. Die Teams der Hilfsorganisation Handicap International (HI) arbeiten unermüdlich und kümmern sich vor allem um die vielen Verletzten: "Die häufigsten Verletzungen sind komplizierte Brüche, Verbrennungen und Wunden durch Glassplitter. Oftmals sind Gliedmaßen verletzt und müssen amputiert werden. Wir haben bereits begonnen, Rollstühle und Krücken zu verteilen", berichtet Caroline Duconseille, HI-Projektleiterin in Beirut.Hier der Bericht von Caroline Duconseille im Video mit deutschen Untertiteln (https://youtu.be/tgkqEa_qj2Q)Pressefotos finden Sie hier (https://handicap-international.de/de/pressefotos-download)Wundbehandlungssets für VerletzteDa mehrere Krankenhäuser durch die Explosionen beschädigt wurden und die Corona-Krise das Gesundheitssystem an den Rand des Kollapses gebracht hat, werden viele Operierte vorzeitig aus den Kliniken entlassen. Die Teams von Handicap International werden Wundbehandlungssets mit Alkohol, Pflastern und Verbänden bereitstellen, damit sich Menschen mit kleineren Verletzungen zu Hause selbst behandeln können. Auf diese Weise werden die Krankenhäuser entlastet. "Aber die Opfer brauchen auch Reha und Physiotherapie nach einer OP oder Amputation. Wir müssen Menschen unterstützen, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, um ihre Betreuung zuhause sicherzustellen. Mindestens 500 Menschen werden eine Reha-Behandlung benötigen", unterstreicht Duconseille.HI verfügt derzeit über ein Team von 98 Mitarbeiter*innen im Libanon, die alle zur Bewältigung der Krise eingesetzt werden. Weitere HI-Nothilfe-Experten werden in den kommenden Tagen im Land eintreffen.Bei Interesse können wir Ihnen ein Interview mit Caroline Duconseille , HI-Projektleiterin im Libanon, vermitteln. Dieses ist auf Französisch oder Englisch möglich. Bitte wenden Sie sich an Huberta von Roedern, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:Mail: h.vonroedern@hi.orgMobil: +49 151 73 02 32 06Handicap International (HI) ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Wir setzen uns für eine solidarische und inklusive Welt ein. Wir verbessern langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Außerdem kämpfen wir für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie gegen Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung. HI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises von 1997. Handicap International e.V. ist der deutsche Verein der internationalen Organisation Humanity & Inclusion.Pressekontakt:Huberta von RoedernLeitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMail: h.vonroedern@hi.orgTel.: +49 89/54 76 06 34Mobil: +49 151 73 02 32 06 http://www.handicap-international.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16206/4673523OTS: Handicap InternationalOriginal-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell