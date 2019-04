Beiqi Foton Motor: Was bedeutet das für den Kurs?

Beiqi Foton Motor, ein Unternehmen aus dem Markt "Automobilhersteller", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 3,11 CNH sehr stark im Plus (+9.89 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Nach einem bewährten Schema haben wir Beiqi Foton Motor auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Beiqi Foton Motor erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,23 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche sind im Durchschnitt um -30,01 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +56,24 Prozent im Branchenvergleich für Beiqi Foton Motor bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -26,48 Prozent im letzten Jahr. Beiqi Foton Motor lag 52,71 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Beiqi Foton Motor beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,16 Prozent und liegt mit 0,32 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,48) für diese Aktie. Beiqi Foton Motor bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Beiqi Foton Motor beläuft sich mittlerweile auf 1,95 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 2,83 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +45,13 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,24 CNH. Somit ist die Aktie mit +26,34 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".