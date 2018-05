Unterföhring (ots) -28. Mai 2018. Der Zuschauer schämt sich fremd, er lacht Tränen, erkriecht immer tiefer in den Fernsehsessel, er erkennt sich wieder, erliebt "jerks." - eine Ausnahmeerscheinung in der deutschenSerienlandschaft. ProSieben und maxdome beschließen noch vor Ende derzweiten Staffel eine Fortsetzung der Erfolgsserie mit zehn neuenFolgen.maxdome-Geschäftsführer Ralf Bartoleit: "Die Zahlen sprechen fürsich. 'jerks.' ist nicht nur die erste deutsche VoD-Serie, sondernauch eins der erfolgreichsten Formate, das maxdome zeigt. Dasbestätigen auch die stetig steigenden Abrufzahlen. Eine dritteStaffel der Impro-Comedy zu produzieren, lag auf der Hand. Wir freuenuns in den neuen Folgen das Angenehme mit dem Sinnvollen zuverbinden."ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "'jerks.' ist die mutigsteSerie im deutschen TV. Härter als die Realität, ehrlicher als jedeBeichte. Der mutigste Sender Deutschlands verlängert Christian Ulmensund Fahri Yardims öffentlichen Seelenstriptease um eine dritteStaffel. ,jerks.' steht für besondere fiktionale deutsche Inhalte,wie sie nur ProSieben zeigt. We love #jerks."Hauptdarsteller und Regisseur Christian Ulmen: "Freue mich riesigüber den Erfolg von 'jerks.'. Steckt unser aller Herzblut drin. Diedritte Staffel wird endlich richtig peinlich, dunkel und gemein."Die neuen Folgen der zweiten Staffel "jerks." zeigt ProSiebenjeden Dienstag, um 22:15 Uhr im Doppel.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nathalie GalinaKommunikation/PR Redakteurin Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem,Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG MünchenUSt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell