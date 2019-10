Beim Winter-Reifenwechsel auf Nummer sicher gehen / Fachgerechte Alufelgen-Reparatur lohnt sich

Stuttgart (ots) - Ob Bordsteinrempler oder Steinschläge - Schädenan Alufelgen sind schnell passiert. Der Tausch durch neue Originalegeht flott in die Tausende. Hier stellt die professionelleAlufelgen-Aufbereitung eine günstige Alternative dar. Daher lohntsich der Räder-Check, wenn die Fahrzeuge demnächst zum Wechsel aufdie Winterreifen ohnehin auf die Hebebühne kommen.Bei der Werkstattwahl ist Sorgfalt geboten. Vor allen Dingen, wennes um glanzgedrehte Alufelgen geht. Viele Betriebe werben zwar damit,diese aufbereiten zu können. Doch die entscheidende Frage ist, wiesie dabei vorgehen. Kommt etwa eine CNC-Maschine zum Einsatz, stelltdieses sogenannte spanabhebende Verfahren ein immensesSicherheitsrisiko dar. Denn derart bearbeitete Felgen können unterUmständen im Fahrbetrieb so unter Spannung geraten, dass sie nach derHälfte der Lebensdauer zerbrechen.Eine sichere sowie fachgerechte Alufelgen-Reparatur gewährleistenhingegen Fachbetriebe, die mit dem TÜV-zertifizierten "WheelDoctor"des Smart-Repair-Spezialisten Cartec Autotechnik GmbH arbeiten. Mitdiesem werden Kratzer und Kerben im Rotationsschleifverfahrenbeseitigt, anschließend aufpoliert und zuletzt entweder mit Klarlackoder in genau passenden Farbtönen lackiert. Die feineDrehriefenstruktur glanzgedrehter Modelle kann mit der speziellentwickelten, nicht spanabhebenden Strukturpad-Technik wieder an dasOriginal angeglichen werden.Nach der fachgerechten Aufbereitung sieht die Alufelge nicht nurwie neu aus, die Fahrsicherheit ist auch wieder hergestellt. Denn ausKratzer und Kerben können im Laufe der Zeit Haarrisse werden, die imExtremfall sogar zum Bruch der Felge führen. Außerdem stellt dieAufbereitung mit ca. 100 Euro pro Rad eine kostengünstigereAlternative zum teuren Felgenneukauf dar, der beispielsweise beiLeasingfahrzeugen grundsätzlich fällig wird, wenn das Rad beschädigtist.Informationen und Adressen der zertifizierten Partner-Werkstättengibt es unter www.smartrepair-verzeichnis.de.Druckfähige Bilder: https://www.ast-pr.de/downloads/Passwort: pressePressekontakt:ast.GmbH, info@ast-pr.deOriginal-Content von: Cartec Autotechnik Fuchs GmbH, übermittelt durch news aktuell