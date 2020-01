"Beim Thema Ausbildung und Inklusion schauen wir in ein schwarzes Loch" (FOTO)

Berlin (ots) - Der Berliner Verein Sozialhelden hat am 24. Januar 2020 denersten Runden Tisch zum Thema Ausbildung und Inklusion veranstaltet. 20Expert*innen sprachen über die Herausforderungen und Lösungen bei der Ausbildungvon Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.- Expert*innen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik undSelbstorganisationen diskutierten in verschiedenen Workshops denStatus Quo und erarbeiteten Lösungsvorschläge für die Zukunfteines inklusiven Ausbildungsmarkts.- Behindertenbeauftragter Jürgen Dusel begrüßt die Initiative desSozialhelden e.V. und seines Projekts Job Inklusive.- Bedarf sehen die Teilnehmer*innen besonders bei derVereinfachung von Unterstützungsangeboten von Unternehmen fürAuszubildende mit Behinderung.Für die Teilnehmer*innen war der erste Blick in den Veranstaltungsraumüberraschend: Anstelle eines Tisches sahen die Expert*innen ausunterschiedlichen Bereichen in ein Universum. "Beim Thema Ausbildung undInklusion schauen wir oft in ein schwarzes Loch. Betriebe suchen nachAuszubildenden und junge Menschen mit Behinderung finden keinen Ausbildungsplatzaußerhalb der Werkstätten", begrüßt Sozialhelden-Gründer und Aktivist RaulKrauthausen die Teilnehmer*innen. "Die Frage ist: Warum gibt es noch immerkeinen inklusiven Ausbildungsmarkt?", so Krauthausen weiter.Dieses schwarze Loch zu erkunden, vor allem aber sich zu vernetzen und konkrete,praktische und skalierbare Lösungsansätze zu erarbeiten, war das Ziel derExpert*innen, die auf Einladung des von der Initiative SKala gefördertenSozialhelden-Projekts "Job Inklusive" zusammengekommen waren. Was konkretbrauchen Menschen mit Behinderungen, um die Hürden zur Ausbildung zu bewältigen?Wie können Betriebe dabei unterstützt werden, geeignete Auszubildende mitBehinderungen zu finden und sie gut auszubilden? Was genau benötigenInstitutionen, Organisationen und Initiativen, um Menschen mit Behinderungen vorund während der Ausbildung besser begleiten zu können? Fragen wie diese standenim Mittelpunkt der Diskussionen beim Runden Tisch in Berlin.Insgesamt waren sich die Expert*innen einig, dass grundlegende Fortschritte inRichtung eines inklusiven Ausbildungsmarktes nur dann möglich sind, wenn allebeteiligten Akteur*innen ihren Beitrag dazu leisten. Zudem fordernSelbstvertreter*innen ein größeres Mitspracherecht bei der Gestaltung vonUnterstützungsleistungen. "Es fällt auf, dass noch zu viel in traditionelleWege, wie die Vermittlung in spezielle, exklusive Einrichtungen beraten wird undzu wenig geschaut wird, was sonst noch- beispielsweise bei Betrieben in derfreien Wirtschaft-möglich ist. Wir brauchen eine höhere Qualität in derAusbildungsberatung und bei der Begleitung von Menschen mit Behinderungen",fasst Anne Gersdorff, Projektreferentin von Job Inklusive, zusammen."Es gibt ein Vollzugsproblem bei den Regeln, auf die wir uns geeinigt haben", soJürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mitBehinderungen. "Ein Viertel der gesetzlich dazu verpflichteten Unternehmenbeschäftigt nach wie vor keinen einzigen Menschen mit Behinderung. Bei diesenUnternehmen müssen wir über eine Erhöhung der Ausgleichsabgabe nachdenken. Wennein Viertel der Autofahrer sich nicht mehr an die StVo halten würde, würden wirdoch auch handeln."Die teilnehmenden Expert*innen verabredeten sich in verschiedenen Arbeitsgruppenan konkreten Themen weiter zu arbeiten. Eine Arbeitsgruppe wird sich mitVorschlägen für eine umfassendere Ausbildungsbegleitung von Auszubildenden undBetrieben beschäftigen. Eine Weitere erkundet die Einrichtung einer Ombudsstellezum Thema Ausbildung und Arbeit für Menschen mit Behinderungen. Eine dritteArbeitsgruppe wird praktische Vorschläge für die Nutzung der Digitalisierung inder Ausbildung erarbeiten."Nach dem ersten Runden Tisch sind die schwarzen Löcher noch nicht ganzverschwunden, aber wir sind mit den Arbeitsgruppen auf einem gutenintergalaktischen Weg. Die ersten Ergebnisse werden wir voraussichtlich imSommer 2020 veröffentlichen", fasst Gersdorff den Tag zusammen.Am ersten Runden Tisch von Job Inklusive zum Thema Ausbildung und Inklusionhaben folgende Organisationen teilgenommen:ausblick hamburg GmbH, BAG Berufsbildungswerke, Beauftragter der Bundesregierungfür die Belange von Menschen mit Behinderung, Bertelsmann Stiftung,Bundesinstitut für Berufsbildung, Deutsche Bahn AG, Handwerkskammer Berlin,Integra gGmbH, Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e.V. (ISL), KOPF, HANDund FUSS gGmbH, Maler und Lackiererinnung Oderland, Netzwerk für betrieblicheIntegration und Sozialforschung e.V. (BIS), Stiftung Drachensee, Zitrusblau GmbHJOBinklusiveDas Projekt JOBinklusive wird durch die SKala-Initiative gefördert und beziehtAkteur*innen aus allen relevanten Sektoren mit ein: Menschen mit Behinderung,ArbeitgeberInnen, Bildungseinrichtungen, ArbeitsvermittlerInnen, Politik undWohlfahrtsverbände - um praktische, skalierbare Lösungen zu identifizieren, zuentwickeln und umzusetzen. Neben dem Entwickeln von eigenen Maßnahmen für dieJOBinklusive Kampagne sehen wir unsere Rolle auch sehr stark in unserer Funktionals Brückenbauer zwischen den verschiedenen Akteur*innen.Pressekontakt:Dörte Hein, PressesprecherinE-Mail: doerte.hein@sozialhelden.deTel.: 030-24301-1912Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119046/4504166OTS: Sozialhelden e.V.Original-Content von: Sozialhelden e.V., übermittelt durch news aktuell