Beim Tanken haben Sachsen und Bremer das Nachsehen / Kraftstoffpreise in Hamburg und Sachsen-Anhalt am niedrigsten (FOTO)

München (ots) -Trotz ihrer geografischen Nähe sind dieKraftstoff-Preisunterschiede in den Bundesländern Sachsen undSachsen-Anhalt sowie Hamburg und Bremen derzeit besonders groß. Wieeine aktuelle ADAC-Auswertung der Preise in allen deutschenBundesländern zeigt, kostet ein Liter Super E10 in Sachsen-Anhaltderzeit mit durchschnittlich 1,347 Euro am wenigsten. Mit 1,381 Euroje Liter Super E10 müssen die Autofahrer im Nachbarland Sachsen ammeisten bezahlen.Beim Diesel kommen die Hamburger Autofahrer in den Genuss derniedrigsten Spritpreise. Ein Liter des Selbstzünderkraftstoffs kostetin der Hansestadt 1,160 Euro und damit 4,2 Cent weniger als inBremen. Obwohl nur etwa 100 Kilometer von Hamburg entfernt, zahlt mandort laut ADAC im Schnitt 1,202 Euro je Liter.Die aktuellen Preise zeigen, dass örtlich noch Spielraum fürPreissenkungen besteht. Die Autofahrer sollten nach einer Empfehlungdes ADAC grundsätzlich vor dem Tanken die Preise vergleichen.Günstiger ist es vor allem am Spätnachmittag und am Abend bis etwa 22Uhr.Für die Untersuchung hat der ADAC am heutigen Freitag um 11 Uhrdie aktuellen Preise aller rund 14.000 bei der Markttransparenzstelleerfassten Tankstellen ausgewertet. Die ermittelten Durchschnittswertestellen eine Momentaufnahme dar. Informationen über die günstigsteTankstelle in der Nähe gibt es über die App "ADAC Spritpreise" sowieüber www.adac.de/tanken.