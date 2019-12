Beim Saunieren Finger weg von Alkohol

Baierbrunn (ots) - In der Sauna hat Alkohol nichts verloren. Alkohol zu trinkensei "mit das Dümmste, was man beim Saunieren tun kann", betont Dr. HansLeuchtgens, Allgemeinmediziner und Präsident des Kneippärztebundes aus BadWörishofen, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Für den Körper bedeutendie hohen Temperaturen in der Sauna ohnehin viel Arbeit. Die Hitze weitet dieBlutgefäße, das Herz schlägt schneller. Und auch die Abkühlung zum Abschlusslässt den Körper noch einmal ordentlich arbeiten. Alkohol weitet die Blutgefäßezusätzlich und beschleunigt den Herzschlag. Der Sauna-Effekt wird alsoverstärkt, gleichzeitig lässt das Risikobewusstsein nach. Warnsignale wieKreislaufprobleme werden leichter übersehen. Mit tragischen Folgen, wie einefinnische Forschergruppe zeigte. Sie untersuchte Sauna-Todesfälle in ihrerHeimat. Davon gab es zwar sehr wenige, doch die Autopsieberichte belegten, dassbei vermeidbaren Todesfällen fast immer Alkohol im Spiel war. In der aktuellen"Apotheken Umschau" erklären Experten, inwieweit Schwitzbäder die Gesundheiterhalten und die Abwehrkräfte stärken.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2019 B liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4476406OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell