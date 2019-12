Beim Ohren-Säubern ist Vorsicht geboten

Baierbrunn (ots) - Bei der Ohrenpflege sollte man nur die Stellen säubern, dieder kleine Finger erreicht. Das betont HNO-Arzt Dr. Joachim Wichmann imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Alles andere regelt das Ohr von allein.Kleinste Flimmerhärchen im Gehörgang transportieren überschüssiges Schmalz inRichtung Ohrmuschel. Mit lauwarmem Wasser und einem Waschlappen oder Wattepadkann man es von dort entfernen. Dagegen haben Haarnadeln, Streichhölzer oderaufgebogene Büroklammern genauso wenig im Ohr verloren wie Wattestäbchen, wieWichmann betont. Zum einen können kleine, spitze Gegenstände Gehörgang undTrommelfell verletzen oder im Ohr haften blieben. "Ich habe in den Ohren meinerPatienten schon vieles entdeckt", sagt der Mediziner. "Etwa Wattereste, um diesich eine Entzündung gebildet hatte." Zum anderen drücken vor allemWattestäbchen das Schmalz oft noch tiefer in den Gehörgang.HNO-Arzt säubert verstopfte OhrenOhrenschmalz hat Wichmann zufolge nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. ImGegenteil: Es befeuchtet den Gehörgang und verhindert, dass Keime tieferhineingelangen. Manchmal ist die Selbstreinigung des Gehörgangs allerdingsgestört, zum Beispiel nach einer Mittelohroperation. Auch bei älteren Menschenund Schwimmern sammelt sich häufig mehr Ohrenschmalz an. Mit der Zeit bildetsich dann ein fester Klumpen, ein sogenannter Pfropf. Betroffene sollten dieOhren regelmäßig von einem HNO-Arzt säubern lassen. Der Pfropf wird dabei mitfeinen Instrumenten abgesaugt oder mit Wasser ausgespült.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2019 B liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4471174OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell