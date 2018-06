Beim Euro betreibt die Bundesregierung eine sündhaft teure Realitätsverweigerung / Die Schweizer dürfen heute über ihre Währung abstimmen - das sollte sich der Bundestag zum Vorbild nehmen (FOTO)

Berlin (ots) -Die Schweiz stimmt heute über eine Initiative zum sogenanntenVollgeld ab. Dieses Geldsystem unterscheidet sich von dem derzeitigauch für den Euro bestehende System insbesondere dadurch, dass dieGeldmenge begrenzt werden soll. Bernd Kölmel, der Bundesvorsitzendeder Liberal-Konservativen Reformer (LKR - Die Eurokritiker), sagtedazu:"Unabhängig davon, wie man zum Vollgeld-System steht: DieInitiative in der Schweiz zeigt, dass Bürger auch über Geldpolitik,Geldwesen und die Rolle der Geschäftsbanken entscheiden können. DieBundesregierung sollte sich den Schweizer Volksentscheid zum Vorbildnehmen und die Bevölkerung endlich in die Entscheidungen zurEuro-Politik mit einzubeziehen.""Die Liberal-Konservativen Reformer setzen auf bedeutend mehrBürgerbeteiligung und direkte Demokratie in Deutschland.Mitbestimmung und Transparenz sind die Grundlage für einefunktionierende Marktwirtschaft.""Es geht um den Willen der Bürger und nicht um den Willen einerabgehobenen Regierung. Dazu müssen den Bürgern endlich die Fakten unddie möglichen Alternativen auf den Tisch gelegt werden. Das erstermöglicht meinungsbildende Diskussionen.""Wir fordern zwingend das Volk über grundlegende Themen wie denEuro, große Haftungsverpflichtungen und die Asyl- undFlüchtlingspolitik entscheiden zu lassen.""Die Euro-Situationsanalyse des deutschen Finanzministers in derSendung bei Maybritt Illner am 07.06.2018 glich einerVerschleierungstaktik. Er bemühte kosmische Ereignisse wie einenMeteoriteneinschlag, um von den astronomischen Kosten des Euroabzulenken."Pressekontakt:Stephanie TsomakaevaPressesprecherinTel. 0172/5726572Stephanie.Tsomakaeva@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell