Beim Essen zählt der Klimaschutz für Deutsche weniger / Aktuelle Upfield-Studie zeigt, der Umweltschutz ist bei der Lebensmittelwahl weniger ausschlaggebend (FOTO)

Hamburg (ots) - Nie zuvor stand ein Jahr so sehr im Zeichen des Klimaschutzeswie 2019. Laut einer aktuellen repräsentativen Online-Umfrage des internationalführenden Konzerns für pflanzenbasierte Lebensmittel Upfield und demMeinungsforschungsinstitut YouGov, versuchen drei von vier Deutschen, im Alltagumweltfreundliche Produkte zu kaufen. Allerdings greifen gerade diejenigen, dieKaufentscheidungen umweltbewusst treffen, deutlich eher zu Butter als zuMargarine. So kaufen 60 Prozent von ihnen mindestens einmal im Monat Butter undnur 44 Prozent Margarine. Dabei werden für die Herstellung von einem KilogrammButter knapp 24 Kilogramm CO2-Äquivalente ausgestoßen, während Margarinehingegen auf lediglich 0,7 Kilogramm CO2-Äquivalente kommt[1]."Margarine statt Butter ist ein hervorragendes Beispiel, wie wir mit wenigAufwand etwas für den Klimaschutz tun können", sagt Dr. Carsten Wehrmann,General Manager Upfield Deutschland. "Für die Herstellung unserer Margarine, fürdie wir ausschließlich natürliche Inhaltstoffe verwenden, benötigen wir bis zu45 Prozent weniger Wasser, 70 Prozent weniger Fläche und setzen 48 Prozentweniger CO2 frei als für die Herstellung von Butter. Dazu ist es für dieKonsumenten die gesündere Alternative.""Trotz aktueller Berichte wie dem des Weltklimarates IPCC, der unterstreicht,welche Bedeutung Lebensmittel und insbesondere eine primär pflanzenbasierteErnährung im Kampf gegen den Klimawandel spielen können, wird der Einflussunserer Essgewohnheiten auf die Umwelt weiterhin unterschätzt", ergänzt SallySmith, Leiterin Nachhaltigkeit bei Upfield. "Hier ist eine bessere Aufklärungder Verbraucher notwendig, denn es sind gerade die kleinen Veränderungen imAlltag, die Großes für das Klima bewirken können."Eine 2018 im Fachmagazin Science erschienene Studie[2] bestätigt, dass einestärker auf Pflanzen ausgerichtete Ernährung mit weniger Fleisch- undMilchprodukten der effektivste Weg ist, um die negativen Auswirkungen derLebensmittelproduktion auf die Umwelt zu verringern. Im Gegensatz dazu legen dieErgebnisse der aktuellen Upfield Studie offen, dass die Befragten dem Einflussihrer Wahl von Transportmitteln (75 %) und Energieträgern (71 %) mehr Bedeutungbeimessen, als etwa der Wahl ihrer Lebensmittel (64 %) auf die Umwelt. Vielmehrist für 75 Prozent in Lebensmittelfragen die Gesundheit das ausschlaggebendeKriterium, während an zweiter Stelle das Tierwohl (69 %) und erst an dritterStelle der Umweltschutz (67 %) stehen.Um mehr Bewusstsein für eine pflanzenbasierte Ernährung zu schaffen und einpolitisches Umdenken anzuregen, hat Upfield im September sein Positionspapier "ABetter Plant-Based Future" veröffentlicht. Das Papier ist das Ergebnis einerumfassenden Zusammenarbeit zwischen Upfield und Wissenschaftlern und Expertenaus den USA und ganz Europa, die sich für eine Änderung der Vorschriften durchnationale Regierungen und supranationale Organisationen einsetzen, um einnachhaltiges, pflanzenbasiertes Lebensmittelsystem zu fördern.Die aktuelle Upfield-Studie ist eine Online-Befragung, die vomMeinungsforschungs-institut YouGov (https://yougov.de/) durchgeführt wurde.Hierbei wurden 2.057 Personen im Zeitraum vom 22. bis 25. November 2019 befragt.Die Verteilung der Befragten war bevölkerungs-repräsentativ nach Geschlecht undAlter.ÜBER UPFIELDBei Upfield sorgen wir mit unseren köstlichen Nahrungsprodukten auf pflanzlicherGrundlage dafür, dass die Menschen gesünder und zufriedener sind und es auch derErde besser geht. Upfield ist ein global tätiges, nur mit pflanzenbasiertenProdukten arbeitendes Unternehmen und die Nummer 1 unter den Herstellern vonAufstrichen auf pflanzlicher Basis. Zu unseren mehr als 60 Marken gehören soberühmte Namen wie Flora, Rama, Blue Band, Proactive, Becel, I Can't BelieveIt's Not Butter und Country Crock. Unser Hauptsitz befindet sich in Amsterdamund wir verkaufen die in unseren 17 eigenen Fertigungsstätten in aller Welthergestellten Produkte in über 95 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt mehr als3100 Mitarbeiter. Seit 1871 sind wir die führende Instanz in der Branche derAufstrichhersteller, was uns den Vorteil unvergleichlicher Erfahrung,Fachkompetenz und Inspiration verschafft. Wir konzentrieren uns darauf, indieser neuen Ära, die auf die Bereitstellung gesünderer Produkte mithervorragendem Geschmack und überragender Qualität ausgerichtet ist, eineführende Rolle einzunehmen, die uns dabei unterstützt, unseremUnternehmensleitbild einer "besseren Zukunft auf Pflanzenbasis" gerecht zuwerden. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unterwww.Upfield.com.[1] Umweltgutachten 2012: Kapitel 3: Lebensmittelkonsum alsGegenstand der Politik, S. 108, http://ots.de/hV1lDL[2] "Reducing food's environmental impacts through producers andconsumers", https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987Pressekontakt:Susannah MooreSusannah.Moore@upfield.com(+44) 7909 686 870Stefanie Schulz-Rittichsschulzrittich@apcoworldwide.com(+49) 30 59 000 2332Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139095/4466761OTS: UpfieldOriginal-Content von: Upfield, übermittelt durch news aktuell