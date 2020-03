"Beim Brotkauf darf nicht nur der Preis zählen" / Prof. Glaeske: Roggenbrot hat positive Auswirkungen; helles Brot nicht grundsätzlich ungesund / Frühjahrskur der BKK24 bietet gesundes Brot

Bremen/Obernkirchen (ots) - Es ist kaum zu glauben: Das Brotregister desDeutschen Brotinstitutes zählt mehr als 3.000 verschiedene Brotsorten. "VieleMenschen merken erst im Urlaub, dass ihnen etwas fehlt", möchte Prof. GerdGlaeske gerade zum Frühstück nicht darauf verzichten. Der Leiter des "Längerbesser leben."-Institutes, eine Kooperation von Universität Bremen undKrankenkasse BKK24, ist dabei nicht alleine: Etwa 94 Prozent der Deutschen essenjeden Tag Brot, rund 50 Kilogramm isst jeder Bundesbürger im Jahr. Aber welchesBrot soll man kaufen? Die große Vielfalt macht einen Überblick schwierig, zudemgibt es Brot nicht nur in Bäckereien, sondern auch in Supermärkten. Der Trendgeht dabei von Backstuben zu zentralen Produktionsstätten mit regionalenVerkaufsstellen oder zu Backstationen beim Discounter. "Und das oft zu Preisen,bei denen traditionelle Bäcker nicht mithalten können", beobachtet Prof. Glaeskediese Entwicklung und fordert: "Beim Brotkauf darf nicht nur der Preis zählen!Es kommt vor allem auf die Sorte und die Qualität an." Nicht immer seien dieBrotsorten aber leicht einzuordnen. So müssten Namen wie "Kraftprotz","Kornkönig" oder "Weltmeister" nicht unbedingt auf gesunde Vollkornbrotehinweisen. Auch eine dunkle Farbe oder viele Körner auf der Kruste würden keineeindeutigen Hinweise auf die jeweilige Brotsorte geben. Denn: Die dunkle Farbewird oft durch zuckerhaltigen Malzextrakt oder Karamellsirup hergestellt, dieKörner sind häufig Ölsamen wie Leinsamen, Sesam-, Kürbis- oderSonnenblumenkerne.Trotz der Vielzahl an Sorten, der breiten Verfügbarkeit und den konsumiertenMengen, fallen Bewertungen rund um das Brot unterschiedlich aus. "Der vielgepredigte Verzicht auf Kohlenhydrate trägt nicht gerade zu mehr Akzeptanz bei.Dabei ist zum Beispiel ein Roggenbrot mit vielen Ballaststoffen ein sehrgesundes und auch gut sättigendes Brot - vor allem, wenn es als Vollkornbrotgegessen wird", sieht Prof. Glaeske positive Wirkungen auf die Darmgesundheit,Cholesterin- und Blutzuckerwerte. Zudem würden Roggenbrote sehr vieleB-Vitamine, Magnesium, Zink, Jod und Fluor enthalten. Aber auch helles Brot seikeineswegs grundsätzlich ungesund. So gebe es auch Vollkornbrote aus Weizenmehl,die doppelt so viele sättigende Ballaststoffe wie "normales" Weißbrot enthalten,daneben auch mehr Vitamine und Mineralstoffe. Wichtig für die guteVerträglichkeit ist eine ausreichend lange Ruhezeit des Teiges, oft müsse mansich allerdings durchfragen, bevor man ein solches Weizenvollkornbrot angebotenbekomme.Vor dem Hintergrund der positiven Wirkungen auf Gesundheit und Wohlbefindenspielt Brot auch in der aktuell laufenden Frühjahrskur der BKK24 eine wichtigeRolle. "Auf Initiative der BKK24 werden von einigen Bäckereien besondere Brotegebacken, die mehr Ballaststoffe, mehr ungesättigte Fettsäuren wie Omega-3 oderauch Bio-Möhren und Joghurt enthalten. Diese Brote schmecken gut, bleiben langefrisch und sind auch noch gesund", freut sich Prof. Glaeske über das Engagement.Wer noch bei der Frühjahrskur einsteigen möchte, hat dazu unterwww.bkk24.de/fruehjahrskur die Möglichkeit.Pressekontakt:"Länger besser leben."-Institutan der Universität BremenWissenschaftlicher Leiter Prof. Gerd GlaeskeE-Mail: glaeske@uni-bremen.deTelefon: 0421 218 58558www.socium.uni-bremen.dewww.bkk24.de/lbl-institutWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54458/4540880OTS: BKK24Original-Content von: BKK24, übermittelt durch news aktuell