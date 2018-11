Beim Bett ist Individualität gefragt - Die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. zertifiziert rückengerechte Bettsysteme (FOTO)

Bremervörde (ots) -Rund 500 Minuten schlafen die Deutschen im Schnitt pro Nacht (1),doch nur die Hälfte beurteilt die Qualität des Schlafes als gut (2).Ursache für einen gestörten Schlaf kann neben Lärm und psychischenProblemen auch eine mangelhafte Qualität des Bettes sein. Denndurchgelegene Matratzen und veraltete Holzlattenroste sind in denSchlafzimmern hierzulande keine Seltenheit. Wie sehr sich dieQualität des Bettes auf unsere Rückengesundheit und unseren Schlafauswirkt, wissen die Experten der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.Deshalb werden Bettsysteme, die den strengen ergonomischenAnforderungen einer medizinisch / therapeutischen Expertenkommissionentsprechen und dadurch die Wirbelsäule nachts optimal unterstützen,auch mit dem AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" ausgezeichnet. Inder Kategorie Bettsysteme wurde das beliebte Qualitätssiegel anModelle der Hersteller Lattoflex und Metzeler verliehen.Wie wichtig die Rolle des Bettes für die Entstehung vonRückenschmerzen ist, zeigt Deutschlands größter Schlafreport aus demJahr 2013, der von Lattoflex in Zusammenarbeit mit der AGRdurchgeführt wurde. Ergebnis: Die AGR-zertifizierten Bettsystemesorgten bei 95 Prozent der Testschläfer für weniger Rückenschmerzen,96 Prozent äußerten sich positiv über eine bessere Schlafqualität.Eine Umfrage der AGR aus dem Jahr 2016 mit 1.000 Beteiligten ergabaußerdem, dass Verbraucher für den Zusammenhang zwischen Bett undRückenbeschwerden sensibilisiert sind: Beim Bettenkauf wird amstärksten auf Rückenfreundlichkeit geachtet. Allerdings besteht hiernoch Aufklärungsbedarf. Bei der von Metzeler in Auftrag gegebenenSchlafstudie haben zwar 80 Prozent der Befragten die Matratze alswichtig für die Schlafqualität eingestuft, jedoch schläft mehr alsdie Hälfte der Befragten nur mittelmäßig oder sogar schlecht.Dem Rücken zuliebe: Das sollten Sie bei der Wahl des BettesbeachtenBei der Wahl des Bettes gibt es einiges zu beachten. Entscheidendist es, das Bett als Ganzes zu betrachten - Matratze undUnterfederung müssen eine Einheit sein und individuell zum Nutzerpassen. Auch im Doppelbett sollte jeder seine eigene Matratze mitabgestimmter Unterfederung haben. Nur so kann das Bett beiden Rückengerecht werden. Zusätzlich sollte das Bettsystem die Wirbelsäule imSchlaf optimal unterstützen und nächtliche Bewegungen fördern. EineBeratung im Fachhandel sowie gründliches Probeliegen sind daherunerlässlich. Eine Übersicht AGR-geschulter Fachberater undzertifizierter Fachgeschäfte gibt es unter:www.agr-ev.de/fachgeschaefte.Bettsysteme mit Gütesiegel: Optimale Unterstützung für dieWirbelsäuleEine wertvolle Orientierungshilfe beim Kauf eines rückengerechtenBettsystems bietet das Gütesiegel "Geprüft und empfohlen" der AGR.Die zertifizierten Lattoflex-Bettsysteme zeichnen sich durch ihreflexible High-Tech-Unterfederung aus. Das Besondere: Die patentierteFlügelfederung passt sich den Konturen und Bewegungen des Schlafendenoptimal an und reduziert dadurch auch die Auflagefläche des Körpers.Ergänzt wird die Unterfederung durch eine atmungsaktive Matratze mitverschiedenen Zonen. Der Schulterbereich ist als abfederndeHängebrücke konzipiert, so wird der Druck auf die Schulter inSeitenlage minimiert und Verspannungen in Hals und Nacken verringert.Bei der Suche nach der individuell passenden Matratze hilft derLattoflex Dosigraph. Diese individuelle Rückenanalyse zeichnet eindreidimensionales Digitalbild der Wirbelsäule, anhand dessen imRahmen einer Liegesimulation das am besten geeignete Bettsystemausgewählt werden kann.Ebenfalls tragen die Airline Schlafsysteme von Metzeler dasAGR-Gütesiegel. Bei diesem System wählt der Kunde zunächst eineMatratze, die bestmöglich zu den eigenen Bedürfnissen passt. DieAirline Matratzen zeichnen sich durch ein spezielles Röhrensystemaus, die sogenannten Air Channels und Air Pipes, die für einekomfortable Belüftung sorgen. Die Aufteilung der Matratze inunterschiedliche Zonen ermöglicht zusätzlich eine optimale Anpassungan Körper und Liegeposition des Schlafenden. Die Matratze wird durcheine Unterfederung mit verstellbaren Elementen ergänzt. Abhängig vonden individuellen Körpermaßen sowie der favorisierten Schlafpositionkönnen härtere und weichere Elemente ausgewählt werden. Entscheidendist, dass die Wirbelsäule eine optimale Unterstützung erhält. WeitereInfos unter: www.agr-ev.de/bettsystem.Tipps für ein gesundes SchlafklimaNeben dem passenden Bettsystem spielen auch das Raumklima imSchlafzimmer sowie das Verhalten vor dem Zubettgehen eine wichtigeRolle für die Qualität des Schlafes. Die AGR gibt Tipps für einengesunden Schlaf.- Sorgen Sie für ein gesundes Schlafklima. Als optimal gelten 16bis 18 Grad. Die Luftfeuchtigkeit sollte dabei zwischen 40 und60 Prozent liegen. Für die Luftzirkulation ist Stoßlüften vordem Zubettgehen die beste Maßnahme.- Schalten Sie Tablets und Smartphones aus, bevor Sie schlafengehen. Der Grund: Wer vor dem Schlafengehen noch im Internetsurft, ist abgelenkt und schläft dadurch schwerer ein. Auch dieDisplaybeleuchtung hat auf viele Menschen einen beunruhigendenEffekt.- Wer direkt vor dem Schlafen reichhaltig zu Abend isst, hat einehöhere Wahrscheinlichkeit für Einschlafschwierigkeiten. Deswegenist es besser, abends nur etwas Leichtes zu essen oder zumindestausreichend Zeit zwischen Essen und Schlafen verstreichen zulassen.- Auch Alkohol kann die Schlafqualität erheblich beeinträchtigen.Zwar sorgen alkoholische Getränke oft dafür, dass wir schnellereinschlafen, doch meist schlafen wir dann unruhiger und wachennachts öfter auf.- Abendliche Bewegung hilft beim Ein- und Durchschlafen. Damit istaber keine intensive Trainingseinheit gemeint. Stattdessenkönnen ein Spaziergang oder eine kleine Runde mit dem Fahrradförderlich sein. Die frische Luft entspannt uns zusätzlich.Über die AGRSeit über 20 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken derPrävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. WichtigerTeil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels "Geprüft &empfohlen", mit dem besonders rückengerechte Alltagsgegenständeausgezeichnet werden können. Weiterführende Informationen zum Gütesiegel gibt es unter www.ruecken-produkte.de

KURZ & BÜNDIG

Rund ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend. Damit unsere Wirbelsäule nachts die nötige Unterstützung erhält, sollte das Bett individuell zum Nutzer passen. Nur so wird der Schlaf auch erholsam und der nächste Morgen beginnt nicht mit Rückenschmerzen. Worauf es bei einem rückenfreundlichen Bettsystem ankommt, weiß die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V.