Beim Autokauf Kfz-Versicherung vergleichen und bis zu 76 Prozent Beitrag sparen (FOTO)

München (ots) -- 800.000 private Autokäufer benötigen im März eine neueKfz-Versicherung- Kfz-Versicherungsvergleich bei Neuzulassung spart im Beispielbis zu 1.668 Euro- 120 Mio. Euro Sparpotenzial bleiben ohneKfz-Versicherungsvergleich im März ungenutztIm Frühjahr ist Hochsaison für den Autokauf. Käufer eines Neu-oder Gebrauchtwagens sparen durch einen Vergleich vonKfz-Versicherungstarifen bis zu drei Viertel des Beitrags."Im März lassen deutschlandweit etwa 800.000 Privatpersonen einFahrzeug auf sich zu", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer imBereich Kfz-Versicherungen bei CHECK24.de. "Ohne einen Vergleich derKfz-Versicherung verschenken sie rund 120 Mio. Euro." 1)Besonders viel spart beispielsweise der Fahrer eines neuenCabrios, das er als Zweitwagen zulässt. Die Differenz zwischen demdurchschnittlichen Jahresbeitrag aller bei CHECK24.de verfügbarenTarife und dem günstigsten Tarif beträgt 59 Prozent oder 736 Euro. ImVergleich zum teuersten Anbieter kostet die Vollkaskoversicherungsogar 1.668 Euro weniger pro Jahr (76 Prozent). 2)Selbst der Fahrer eines ausschließlich haftpflichtversicherten,gebrauchten Opel Corsa spart im Schnitt rund ein Drittel des Beitragsoder 95 Euro pro Jahr.1) Hochrechnung auf Basis von Kraftfahrtbundesamt (KBA),Besitzumschreibungen & monatliche Neuzulassungen(http://ots.de/XKGYu): ~800.000 privateAutokäufer im März 2017 x 150 Euro durchschnittlichesSparpotenzial2) ausführliche Tabellen und Informationen zu den Beispielprofilenunterhttp://ots.de/XcZ3wÜber die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell