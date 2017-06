Beilage in der SZ zum Thema Integration durch Sport / DOSB-Bundesprogramm kooperiert mit Verlag und Deutscher Journalistenschule

Frankfurt/Main (ots) - Der DOSB setzt die Kommunikation zumBundesprogramm "Integration durch Sport" fort und hat von derDeutschen Journalistenschule in München (DJS) eine Beilage zum ThemaSport und Integration gestalten lassen. Die dreiseitigeAnzeigensonderveröffentlichung erscheint an diesem Donnerstag (8.Juni 2017) in der überregionalen Süddeutschen Zeitung. Möglich wurdedieser reichweitenstarke Auftritt durch die Bereitschaft desSüddeutschen Verlages, Projekt und gesellschaftliches Anliegen desDOSB in der Integrationsarbeit zu unterstützen.Der Nachwuchs der Journalistenschule, genauer: die 15 Schülerinnenund Schüler der 55. Lehrredaktion haben sich dem Zusammenhang vonSport und Integration in Eigenregie und mit einemprogrammunabhängigen Blick genähert. Herausgekommen sindeindrucksvolle Reportagen, Interviews und Porträts. Sie zeichnen dieintegrative und gesellschaftsgestaltende Kraft des Sports nach: ander Spitze, wie bei Hockey-Nationaltrainer Jamilon Mülders undOlympiafechterin Monika Sozanska, genauso wie an der Basis, etwa beimersten muslimischen Schützenkönig Mithat Gedik aus Sönnern inNordrhein-Westfalen. Oder bei Adschi Keim, der vor mehr als 40 Jahrenaus Pakistan nach Deutschland kam und mit dem von ihm gegründetenMünchner Cricketverein schon Integrationsarbeit leistete als es dasWort dafür noch gar nicht gab.Die Geschichte von Adschi Keim ist als Webreportage erschienen undsteht für den medienübergreifenden Ansatz der Kooperation mit derDeutschen Journalistenschule. Schon eine Woche vor Erscheinen derBeilage wurden die ersten Beiträge auf der Websitewww.integration.dosb.de veröffentlicht und Hinweise auf Twitterwww.twitter.com/DOSB_Integra und Facebookwww.facebook.com/sportdeutschland gepostet."Die Integration zugewanderter Menschen betrifft alle in unsererGesellschaft. Die damit verbundenen Herausforderungen, aber auch dieErfolge, sind nicht allein von persönlichen Erfahrungen geprägt,sondern auch von der veröffentlichten Darstellung in klassischen wiein Sozialen Medien. Die Journalistenschülerinnen und -schüler sindzukünftige Meinungsbildner, und der Ansatz gibt ihnen dieMöglichkeit, sich fokussiert und gewohnt unabhängig mit demZusammenhang von Sport und Integration zu beschäftigen. Im bestenFall stoßen wir damit Diskussionen an", sagt Walter Schneeloch,DOSB-Vizepräsident Breitensport und Sportentwicklung.Die Deutsche Journalistenschule in München zählt zu denrenommiertesten deutschen Ausbildungseinrichtungen für Redakteurinnenund Redakteure. "Das Projekt mit dem DOSB hat denJournalistenschülerinnen und -schülern ermöglicht, sich intensiv mitdem Thema Integration durch Sport auseinanderzusetzen. DieVeröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung war ein zusätzlicherAnsporn für die Klasse: Die redaktionelle Abläufe und die Produktionfanden unter realen Bedingungen statt", so Jörg Sadrozinski,Schulleiter und Geschäftsführer der DJS.Das Bundesprogramm "Integration durch Sport" existiert seit mehrals 25 Jahren, koordiniert und gesteuert wird es durch den DOSB,gefördert durch das Bundesinnenministerium (BMI) und das Bundesamtfür Migration und Flüchtlinge (BAMF).Pressekontakt:Deutscher Olympischer Sportbund e.V.Medien- und ÖffentlichkeitsarbeitOtto-Fleck-Schneise 1260528 Frankfurt am MainT +49 69 6700-255F +49 69 6702-317presse@dosb.deOriginal-Content von: Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB), übermittelt durch news aktuell