Beijing and Far: Hoch bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Swedbank AB":

Der Kurs der Aktie Beijing and Far stand am 09.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 7,52 CNY. Der Titel wird der Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Beijing and Far nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet Beijing and Far nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Technology Services. Der Unterschied beträgt 0,61 Prozentpunkte (1,99 % gegenüber 1,39 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Beijing and Far im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Beijing and Far. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing and Far verläuft aktuell bei 9,43 CNY. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 7,52 CNY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,25 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 7,73 CNY angenommen. Dies wiederum entspricht für die Beijing and Far-Aktie der aktuellen Differenz von -2,72 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".