Beijing Urban-Rural Commercial: Ist es vollbracht?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Beijing Urban-Rural Commercial unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Kaufhäuser". Die Beijing Urban-Rural Commercial-Aktie notierte am 23.07.2018 mit 6,62 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.Nach einem bewährten Schema haben wir Beijing Urban-Rural Commercial auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Beijing Urban-Rural Commercial mit einem Wert von 30,69 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Retail - Discretionary" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 63,2 , womit sich ein Abstand von 51 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

Weiterlesen...