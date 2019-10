Beijing Urban Construction Investment & Development: Da kann man verrückt werden!

An der Börse Shanghai notiert die Aktie Beijing Urban Construction Investment & Development am 18.10.2019, 11:58 Uhr, mit dem Kurs von 7.12 CNH.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Beijing Urban Construction Investment & Development entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Beijing Urban Construction Investment & Development. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 27,27 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Beijing Urban Construction Investment & Development momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 52,38, was bedeutet, dass Beijing Urban Construction Investment & Development hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Beijing Urban Construction Investment & Development wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Beijing Urban Construction Investment & Development. Die Diskussion drehte sich an zehn Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Beijing Urban Construction Investment & Development daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Beijing Urban Construction Investment & Development von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Beijing Urban Construction Investment & Development mit einer Rendite von 4,52 Prozent mehr als 24 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -19,86 Prozent. Auch hier liegt Beijing Urban Construction Investment & Development mit 24,38 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.