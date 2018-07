Beijing Urban Construction Design & Development: Aktienanalyse vom 14.07.2018

Für die Aktie Beijing Urban Construction Design & Development aus dem Segment "Bauwesen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 13.07.2018 ein Kurs von 3,37 HKD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,23. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Beijing Urban Construction Design & Development zahlt die Börse 7,23 Euro. Dies sind 91 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Engineering & Construction Svcs" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 78,17. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Beijing Urban Construction Design & Development erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -22,83 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Engineering & Construction Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um 3,13 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -25,96 Prozent im Branchenvergleich für Beijing Urban Construction Design & Development bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,52 Prozent im letzten Jahr. Beijing Urban Construction Design & Development lag 26,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Beijing Urban Construction Design & Development. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Beijing Urban Construction Design & Development daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Beijing Urban Construction Design & Development von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.