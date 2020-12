Beijing: Tut sie es schon wieder?

An der Heimatbörse Hong Kong notiert Beijing per 07.12.2020, 20:26 Uhr bei 25.5 HKD. Beijing zählt zum Segment "Gasversorgungsunternehmen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Beijing auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Beijing in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Beijing haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Beijing bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Dividende: Beijing hat mit einer Dividendenrendite von 4,47 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.55%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche beträgt +0,92. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Beijing-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Beijing erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -22,01 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche sind im Durchschnitt um -5,71 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -16,3 Prozent im Branchenvergleich für Beijing bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,71 Prozent im letzten Jahr. Beijing lag 16,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

