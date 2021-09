Beijing Tiantan Biological Products: Was könnte passieren?

Beijing Tiantan Biological Products, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand 05:38 Uhr) mit 31.24 CNH im Plus (+0.72 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Unser Analystenteam hat Beijing Tiantan Biological Products auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Beijing Tiantan Biological Products mit einer Rendite von -25,06 Prozent mehr als 29 Prozent darunter. Die "Biotechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,02 Prozent. Auch hier liegt Beijing Tiantan Biological Products mit 27,08 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,31 Prozent liegt Beijing Tiantan Biological Products 1,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Biotechnologie" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,57. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Beijing Tiantan Biological Products anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 87,83 Punkten, was bedeutet, dass die Beijing Tiantan Biological Products-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 69,9, was bedeutet, dass Beijing Tiantan Biological Products hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Damit erhält Beijing Tiantan Biological Products eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Beijing Tiantan Biological Products?

Wie wird sich Beijing Tiantan Biological Products nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Beijing Tiantan Biological Products Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Beijing Tiantan Biological Products Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken