Beijing Tianli Mobile Service Integration: Lohnt sich die Aufruhr?

Für die Aktie Beijing Tianli Mobile Service Integration stehen per 24.05.2020, 02:00 Uhr 14.99 an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Beijing Tianli Mobile Service Integration zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Beijing Tianli Mobile Service Integration entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Tianli Mobile Service Integration-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,43 mit dem aktuellen Kurs (14,99 ), ergibt sich eine Abweichung von +11,62 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (14,42 ) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,95 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Beijing Tianli Mobile Service Integration-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Beijing Tianli Mobile Service Integration auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Beijing Tianli Mobile Service Integration in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Beijing Tianli Mobile Service Integration hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Beijing Tianli Mobile Service Integration erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um -3,72 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +12,88 Prozent im Branchenvergleich für Beijing Tianli Mobile Service Integration bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,64 Prozent im letzten Jahr. Beijing Tianli Mobile Service Integration lag 14,8 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.