Beijing Sports and Entertainment Industry: Diese Infos sollten Sie kennen!

Beijing Sports and Entertainment Industry weist am 27.02.2020, 05:16 Uhr einen Kurs von 0.23 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Freizeiteinrichtungen" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Beijing Sports and Entertainment Industry einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Beijing Sports and Entertainment Industry jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Beijing Sports and Entertainment Industry für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Beijing Sports and Entertainment Industry für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Beijing Sports and Entertainment Industry insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -90,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Beijing Sports and Entertainment Industry damit 84,07 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,82 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -7,01 Prozent. Beijing Sports and Entertainment Industry liegt aktuell 83,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Sports and Entertainment Industry verläuft aktuell bei 0,68 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 0.231 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -66,03 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,25 HKD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Beijing Sports and Entertainment Industry-Aktie der aktuellen Differenz von -7,6 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".