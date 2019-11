Beijing Sinnet: Was war das denn?

Für die Aktie Beijing Sinnet stehen per 12.11.2019, 00:35 Uhr 17.39 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Beijing Sinnet zählt zum Segment "Software und Dienstleistungen".

Die Aussichten für Beijing Sinnet haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,65. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Beijing Sinnet zahlt die Börse 24,65 Euro. Dies sind 70 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "IT-Dienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 83,18. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Anleger: Beijing Sinnet wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Beijing Sinnet-Aktie ein Durchschnitt von 17,65 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,27 CNY (-2,15 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (19,04 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,3 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Beijing Sinnet-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Beijing Sinnet erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.