Beijing Science Sun Pharmaceutical: Das ist schon in aller Munde!

Der Kurs der Aktie Beijing Science Sun Pharmaceutical stand am 22.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 12,03 CNY. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Beijing Science Sun Pharmaceutical erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotech & Pharma"-Branche sind im Durchschnitt um 22,52 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -39,44 Prozent im Branchenvergleich für Beijing Science Sun Pharmaceutical bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,55 Prozent im letzten Jahr. Beijing Science Sun Pharmaceutical lag 36,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Derzeit schüttet Beijing Science Sun Pharmaceutical nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Biotech & Pharma. Der Unterschied beträgt 0,39 Prozentpunkte (1 % gegenüber 1,39 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Beijing Science Sun Pharmaceutical beträgt das aktuelle KGV 18,77. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotech & Pharma" haben im Durchschnitt ein KGV von 150,5. Beijing Science Sun Pharmaceutical ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.