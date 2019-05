Beijing Sanyuan Foods: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Beijing Sanyuan Foods weist am 27.05.2019, 20:28 Uhr einen Kurs von 5,73 CNY an der Börse Shanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Beijing Sanyuan Foods einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Beijing Sanyuan Foods jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Beijing Sanyuan Foods. Die Diskussion drehte sich an 11 Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Beijing Sanyuan Foods daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Beijing Sanyuan Foods von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Beijing Sanyuan Foods mit einer Rendite von -4,64 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Die "Nahrungsmittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -13,99 Prozent. Auch hier liegt Beijing Sanyuan Foods mit 9,35 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Beijing Sanyuan Foods weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,66 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 2,3 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,63 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.