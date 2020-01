Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service: Was ist jetzt zu tun!

Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service weist am 08.01.2020, 14:32 Uhr einen Kurs von 18.12 CNY an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Diversified Support Services" geführt.

Unsere Analysten haben Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 49,62 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche sind im Durchschnitt um -24,04 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +73,67 Prozent im Branchenvergleich für Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -20,51 Prozent im letzten Jahr. Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service lag 70,13 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service liegt mit einem Wert von 37,88 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 58 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 89,65. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 17,22 CNY. Der letzte Schlusskurs (18,15 CNY) weicht somit +5,4 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (16,88 CNY) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,52 Prozent), somit erhält die Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.