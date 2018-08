Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service: Es hat sich angekündigt und jetzt …

An der Börse Shenzhen schloss die Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service-Aktie am 22.08.2018 mit dem Kurs von 34,35 CNY. Die Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service-Aktie wird dem Segment "Diversified Support Services" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service mit einem Wert von 55,3 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Design, Mfg & Distribution" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 48,32 , womit sich ein Abstand von 14 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.