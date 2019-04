Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials: Das wird noch ein spannendes Thema!

Für die Aktie Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials aus dem Segment "Commodity Chemikalien" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 23.04.2019, 04:51 Uhr, ein Kurs von 11,38 CNY geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials damit 20,81 Prozent unter dem Durchschnitt (-22,89 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -22,89 Prozent. Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials liegt aktuell 20,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,75, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 41,71, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.