Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials: Genau das was haben wir angekündigt

Per 28.09.2018 wird für die Aktie Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 14,89 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Commodity Chemikalien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,52 % ist Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemicals (2,67 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,15 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,23 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials damit 35 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,23 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemicals" beträgt -1,23 Prozent. Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials liegt aktuell 35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials beläuft sich mittlerweile auf 21,71 CNY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 14,89 CNY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -31,41 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 15,49 CNY. Somit ist die Aktie mit -3,87 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".