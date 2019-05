Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials: Was sagt man dazu?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials, die im Segment "Commodity Chemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.05.2019, 15:50 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 8,7 CNY.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

2. Technische Analyse: Die Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials ist mit einem Kurs von 8,71 CNY inzwischen -18,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -27,42 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

3. Dividende: Derzeit schüttet Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 2,31 Prozentpunkte (0,34 % gegenüber 2,66 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".