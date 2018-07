Beijing Sanfo Outdoors Products: Aktienanalyse vom 01.07.2018

Für die Aktie Beijing Sanfo Outdoors Products aus dem Segment "Fachgeschäfte" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 29.06.2018 ein Kurs von 16,99 CNY geführt.

Unser Analystenteam hat Beijing Sanfo Outdoors Products auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an fünf Tagen im positiven Bereich, während an drei Tagen eine negative Diskussion überwog. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Beijing Sanfo Outdoors Products dreht sich dagegen hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Beijing Sanfo Outdoors Products beträgt das aktuelle KGV 63,22. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Retail - Discretionary" haben im Durchschnitt ein KGV von 63,04. Beijing Sanfo Outdoors Products ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Beijing Sanfo Outdoors Products-Aktie ein "Buy"-Rating.