Beijing Ourpalm: Ist das wirklich normal?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Beijing Ourpalm, die im Segment "Anwendungssoftware" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.08.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 4,1 CNY.

Unsere Analysten haben Beijing Ourpalm nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Beijing Ourpalm wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Beijing Ourpalm auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 45,19 ist die Aktie von Beijing Ourpalm auf Basis der heutigen Notierungen 34 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (68,82) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Beijing Ourpalm weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,24 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Software") von 1,39 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,15 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.