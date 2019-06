Brain Biotechnology Research & Information Network: Faktencheck!

Für die Aktie Brain Biotechnology Research & Information Network aus dem Segment "Spezialchemikalien" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 10.06.2019, 02:00 Uhr, ein Kurs von 10 EUR geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Brain Biotechnology Research & Information Network auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Brain Biotechnology Research & Information Network in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Brain Biotechnology Research & Information Network haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Brain Biotechnology Research & Information Network bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Brain Biotechnology Research & Information Network von 9,83 EUR ist mit -24,67 Prozent Entfernung vom GD200 (13,05 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 10,38 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,3 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Brain Biotechnology Research & Information Network-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -53,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Brain Biotechnology Research & Information Network damit 43,66 Prozent unter dem Durchschnitt (-10,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -10,26 Prozent. Brain Biotechnology Research & Information Network liegt aktuell 43,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".