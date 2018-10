Beijing: Nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "LORRAINE COPPER":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Beijing unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Gasversorgungsunternehmen". Die Beijing-Aktie notierte am 16.10.2018 mit 42,6 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Beijing haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing liegt bei einem Wert von 7,19. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Utilities" (KGV von 24,46) unter dem Durschschnitt (ca. 71 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Beijing damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Beijing wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Beijing auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Utilities") liegt Beijing damit 9,67 Prozent unter dem Durchschnitt (5,18 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Utilities" beträgt 5,18 Prozent. Beijing liegt aktuell 9,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".