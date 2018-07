Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering: DAS sind mal Neuigkeiten!

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering per 26.07.2018 bei 9,75 CNY. Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering zählt zu "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering liegt mit einer Dividendenrendite von 0,21 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Oil, Gas & Coal"-Branche hat einen Wert von 5,02, wodurch sich eine Differenz von -4,81 Prozent zur Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 84,03. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering zahlt die Börse 84,03 Euro. Dies sind 4 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Oil, Gas & Coal" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 81,08. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering-Aktie ein "Buy"-Rating.