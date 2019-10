Beijing New Building Materials: Das wird bald in aller Munde sein!

Beijing New Building Materials, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauprodukte", notiert aktuell (Stand 19:34 Uhr) mit 18 CNH mehr oder weniger gleich (+0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Beijing New Building Materials einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Beijing New Building Materials jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Beijing New Building Materials weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,57 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Bauprodukte") von 2,09 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,48 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Beijing New Building Materials beträgt das aktuelle KGV 63,53. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Beijing New Building Materials ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing New Building Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 17,94 CNH. Der letzte Schlusskurs (18 CNH) weicht somit +0,33 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (17,97 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,17 Prozent Abweichung). Die Beijing New Building Materials-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Beijing New Building Materials-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.