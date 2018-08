Beijing Lier High-Temperature Materials: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Beijing Lier High-Temperature Materials, die im Segment "Stahl" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 28.08.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 3,57 CNH.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Beijing Lier High-Temperature Materials entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,28 liegt Beijing Lier High-Temperature Materials auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Construction Materials" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Lier High-Temperature Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 4,36 CNH. Der letzte Schlusskurs (3,57 CNH) weicht somit -18,12 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (3,49 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,29 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Beijing Lier High-Temperature Materials-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Beijing Lier High-Temperature Materials-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Beijing Lier High-Temperature Materials in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Beijing Lier High-Temperature Materials haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Beijing Lier High-Temperature Materials bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.