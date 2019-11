Beijing Jingneng Power: Tut sie es noch ein Mal?

Weitere Suchergebnisse zu "Pearson":

Für die Aktie Beijing Jingneng Power aus dem Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 16.11.2019, 01:00 Uhr, ein Kurs von 2.97 CNH geführt.

Unser Analystenteam hat Beijing Jingneng Power auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Beijing Jingneng Power wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Beijing Jingneng Power auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Beijing Jingneng Power erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,23 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche sind im Durchschnitt um -18,5 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +15,28 Prozent im Branchenvergleich für Beijing Jingneng Power bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,5 Prozent im letzten Jahr. Beijing Jingneng Power lag 15,28 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Beijing Jingneng Power schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,67 % und somit 0,86 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,52 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".